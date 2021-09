European Tour DS Automobiles Italian Open Scores

Saturday At Marco Simone Golf Course Rome, Italy Purse: $3.5 million Yardage: 7,268; Par: 71 Third Round Nicolai Hojgaard, Denmark…

Saturday At Marco Simone Golf Course Rome, Italy Purse: $3.5 million Yardage: 7,268; Par: 71 Third Round

Nicolai Hojgaard, Denmark 66-69-65_200

Tommy Fleetwood, England 66-68-67_201

Daniel Von Tonder, South Africa 70-65-66_201

Mikko Korhonen, Finland 68-66-68_202

Min Woo Lee, Australia 64-68-71_203

Oliver Farr, Wales 69-68-67_204

Alexander Levy, France 69-66-69_204

Victor Perez, France 70-67-67_204

Eduardo Molinari, Italy 65-70-70_205

Ross Fisher, England 67-71-67_205

Francesco Laporta, Italy 66-70-69_205

Johannes Veerman, United States 67-67-72_206

Adri Arnaus, Spain 66-68-72_206

Adrian Meronk, Poland 70-69-67_206

Joost Luiten, Netherlands 71-66-70_207

David Horsey, England 69-71-67_207

George Coetzee, South Africa 72-68-67_207

Sean Crocker, United States 72-67-68_207

Richard Bland, England 70-69-68_207

Tapio Pulkkanen, Finland 72-70-66_208

Henrik Stenson, Sweden 64-71-73_208

Scott Jamieson, Scotland 70-67-71_208

Masahiro Kawamura, Japan 67-70-71_208

Gavin Green, Malaysia 69-69-70_208

Thomas Pieters, Belgium 70-69-69_208

Julien Quesne, France 70-72-67_209

Guido Migliozzi, Italy 72-69-68_209

Victor Dubuisson, France 70-68-71_209

Francesco Molinari, Italy 69-69-71_209

Steven Brown, England 67-71-71_209

Scott Hend, Australia 65-74-70_209

Adrian Otaegui, Spain 71-71-68_210

Rasmus Hojgaard, Denmark 72-70-68_210

Eddie Pepperell, England 65-71-74_210

Julian Suri, United States 68-73-69_210

Shubhankar Sharma, India 75-66-69_210

Matthew Jordan, England 71-67-72_210

Pablo Larrazabal, Spain 70-70-70_210

Sam Horsfield, England 69-73-69_211

Marcel Siem, Germany 72-69-70_211

Dean Burmester, South Africa 70-71-70_211

Darren Fichardt, South Africa 72-69-70_211

Fabrizio Zanotti, Paraguay 72-69-70_211

Jonathan Caldwell, Northern Ireland 71-68-72_211

Dave Coupland, England 70-69-72_211

Maximilian Kieffer, Germany 69-70-72_211

Bernd Wiesberger, Austria 69-70-72_211

John Catlin, United States 72-70-70_212

Julien Guerrier, France 69-73-70_212

Adrien Saddier, France 67-75-70_212

Benjamin Hebert, France 67-74-71_212

Paul Waring, England 70-72-70_212

Matthew Southgate, England 70-70-72_212

Ashley Chesters, England 70-70-72_212

Antoine Rozner, France 71-69-72_212

Wil Besseling, Netherlands 73-66-74_213

Callum Shinkwin, England 69-71-74_214

Grant Forrest, Scotland 72-70-73_215

Sami Valimaki, Finland 70-71-74_215

Joakim Lagergren, Sweden 71-69-75_215

Kalle Samooja, Finland 64-74-77_215

Calum Hill, Scotland 75-65-75_215

Dale Whitnell, England 69-70-78_217

Jean-Baptist Gonnet, France 71-71-76_218

Robin Roussel, France 68-73-77_218

Retired

Maverick Antcliff, Austria

