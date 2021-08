Olympic Weightlifting Results

Sunday Women 76kg Group B 1. Emily Victoria Godley, Britain (1, 98-216; 2, 124-273), 222 kg.-489 pounds. 2. Kristel Ngarlem,…

Sunday

Women

76kg

Group B

1. Emily Victoria Godley, Britain (1, 98-216; 2, 124-273), 222 kg.-489 pounds.

2. Kristel Ngarlem, Canada (2, 95-209; 3, 123-271), 218-481.

3. Mahassen Ha Fattouh, Lebanon (3, 93-205; 1, 124-273), 217-478.

4. Nancy Genzel Abouke, Nauru (5, 90-198; 4, 113-249), 203-448.

5. Jeanne Gaelle Eyenga Mboosi, Cameroon (4, 91-201; 5, 111-245), 202-445.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.