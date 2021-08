Olympic Swimming Results

Wednesday Women 10km 1. Ana Marcela Cunha, Brazil, 1:59:30.8. 2. Sharon van Rouwendaal, Netherlands, 1:59:31.7. 3. Kareena Lee, Australia, 1:59:32.5.…

Wednesday

Women

10km

1. Ana Marcela Cunha, Brazil, 1:59:30.8.

2. Sharon van Rouwendaal, Netherlands, 1:59:31.7.

3. Kareena Lee, Australia, 1:59:32.5.

4. Anna Olasz, Hungary, 1:59:34.8.

5. Leonie Beck, Germany, 1:59:35.1.

6. Haley Anderson, United States, 1:59:36.9.

7. Ashley Twichell, United States, 1:59:37.9.

8. Xin Xin, China, 2:00:10.1.

9. Lara Grangeon de Villele, France, 2:00:57.3.

10. Finnia Wunram, Germany, 2:01:01.9.

11. Samantha Arevalo, Ecuador, 2:01:30.6.

12. Cecilia Biagioli, Argentina, 2:01:31.7.

13. Yumi Kida, Japan, 2:01:40.9.

14. Rachele Bruni, Italy, 2:02:10.2.

15. Anastasiia Kirpichnikova, ROC, 2:03:17.5.

16. Paula Ruiz Bravo, Spain, 2:03:17.6.

17. Angelica Andre, Portugal, 2:04:40.7.

18. Kate Sanderson, Canada, 2:04:59.1.

19. Alice Dearing, Britain, 2:05:03.2.

20. Paola Perez, Venezuela, 2:05:45.0.

21. Michelle Weber, South Africa, 2:06:56.5.

22. Krystyna Panchishko, Ukraine, 2:07:35.1.

23. Li-Shan Chantal Liew, Singapore, 2:08:17.9.

24. Spela Perse, Slovenia, 2:08:33.0.

25. Souad Nefissa Cherouati, Algeria, 2:17:21.6.

