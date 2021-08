Sunday Men Floor Exercise Final 1. Artem Dolgopyat, Israel, 14.933. 2. Rayderley Zapata, Spain, 14.933. 3. Xiao Ruoteng, China, 14.766.…

Sunday

Men

Floor Exercise

Final

1. Artem Dolgopyat, Israel, 14.933.

2. Rayderley Zapata, Spain, 14.933.

3. Xiao Ruoteng, China, 14.766.

4. Ryu Sunghyun, South Korea, 14.233.

5. Milad Karimi, Kazakhstan, 14.133.

6. Yul Moldauer, United States, 13.533.

7. Nikita Nagornyy, ROC, 13.066.

8. Kim Hansol, South Korea, 13.066.

