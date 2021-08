Women’s Bronze Medal Match Norway 36, Sweden 19 Norway 19 17 — 36 Sweden 7 12 — 19 Norway_K. Brattset…

Women’s Bronze Medal Match

Norway 36, Sweden 19

Norway 19 17 — 36 Sweden 7 12 — 19

Norway_K. Brattset Dale 8, N. Moerk 8, S. Bredal Oftedal 3, C. Herrem 3, V. Kristiansen 3, S. Skogrand 3, K. Breistoel 2, M. Frafjord 2, H. Reistad 2, M. Jacobsen 1, S. Solberg 1.

Sweden_J. Carlson 4, J. Westberg 4, J. Roberts 3, C. Stromberg 3, L. Blohm 2, E. Hansson 1, A. Lagerquist 1, M. Lundstrom 1.

Red Cards_None.

Referees_Viktoriia Alpaidze, Russia. Tatiana Berezkina, Russia. Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Dragan Nachevski, Macedonia. Stella Vartanyan, Russia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.