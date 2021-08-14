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LPGA Scottish Open Par Scores

The Associated Press

August 14, 2021, 6:39 PM

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Saturday
At Dumbarnie Links
Fife, Scotland
Purse: $1.5 million
Yardage: 6,573; Par: 71
Third Round

Ryann O’Toole 68-71-68_207   -9

Charley Hull 69-69-69_207   -9

Ariya Jutanugarn 69-66-72_207   -9

Ashleigh Buhai 71-70-67_208   -8

Atthaya Thitikul 68-70-70_208   -8

Anna Nordqvist 70-71-69_210   -6

Lydia Ko 70-72-69_211   -5

Celine Boutier 70-71-40_211   -5

Marina Alex 69-71-71_211   -5

Yealimi Noh 68-72-71_211   -5

Kelsey MacDonald 68-71-72_211   -5

Perrine Delacour 72-72-68_212   -4

Jasmine Suwannapura 67-74-71_212   -4

Sarah Schmelzel 68-71-73_212   -4

Su Oh 73-72-68_213   -3

Pajaree Anannarukarn 73-71-69_213   -3

Esther Henseleit 75-68-70_213   -3

Leona Maguire 71-72-70_213   -3

Bronte Law 69-74-70_213   -3

A Lim Kim 71-71-71_213   -3

Karolin Lampert 71-71-71_213   -3

Cheyenne Knight 70-72-71_213   -3

Jeongeun Lee6 71-68-74_213   -3

Yuka Saso 67-72-74_213   -3

Paula Reto 72-73-69_214   -2

Amy Yang 71-74-69_214   -2

Katherine Kirk 72-72-70_214   -2

Celine Herbin 69-74-71_214   -2

Ally Ewing 73-69-72_214   -2

Prima Thammaraks 70-72-72_214   -2

Mel Reid 73-72-70_215   -1

Gaby Lopez 73-72-70_215   -1

Madelene Sagstrom 72-73-70_215   -1

Georgia Hall 71-73-71_215   -1

Nanna Koerstz Madsen 68-73-74_215   -1

Emily Kristine Pedersen 69-69-77_215   -1

Stephanie Kyriacou 73-72-71_216    E

Patty Tavatanakit 69-75-72_216    E

Azahara Munoz 73-70-73_216    E

Jing Yan 71-71-74_216    E

Whitney Hillier 72-69-75_216    E

Lydia Hall 69-70-78_217   +1

Albane Valenzuela 72-73-73_218   +2

Ssu-Chia Cheng 72-69-77_218   +2

Manon De Roey 73-73-73_219   +3

Pasqualle Coffa 71-75-73_219   +3

Anne van Dam 67-79-73_219   +3

Caroline Inglis 71-73-75_219   +3

Laura Davies 70-74-75_219   +3

Carlota Ciganda 72-71-76_219   +3

Becky Morgan 68-74-77_219   +3

Lindy Duncan 73-73-74_220   +4

In Gee Chun 72-74-74_220   +4

Austin Ernst 71-75-74_220   +4

Lizette Salas 71-75-74_220   +4

Haeji Kang 70-76-74_220   +4

Alice Hewson 71-74-75_220   +4

Nuria Iturrioz 70-75-75_220   +4

Yu Liu 69-75-76_220   +4

Jenny Shin 73-70-77_220   +4

Christina Kim 72-74-75_221   +5

Marianne Skarpnord 73-72-76_221   +5

Linnea Strom 73-72-76_221   +5

Carly Booth 72-73-76_221   +5

Michele Thomson 65-80-76_221   +5

Marissa Steen 73-71-77_221   +5

Tvesa Malik 73-72-77_222   +6

Olivia Cowan 68-77-78_223   +7

Stacy Lewis 71-74-79_224   +8

Ursula Wikstrom 74-70-81_225   +9

Liz Young 70-75-85_230  +14

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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