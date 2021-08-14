LPGA Scottish Open Par Scores

|Saturday
|At Dumbarnie Links
|Fife, Scotland
|Purse: $1.5 million
|Yardage: 6,573; Par: 71
|Third Round
Ryann O’Toole 68-71-68_207 -9
Charley Hull 69-69-69_207 -9
Ariya Jutanugarn 69-66-72_207 -9
Ashleigh Buhai 71-70-67_208 -8
Atthaya Thitikul 68-70-70_208 -8
Anna Nordqvist 70-71-69_210 -6
Lydia Ko 70-72-69_211 -5
Celine Boutier 70-71-40_211 -5
Marina Alex 69-71-71_211 -5
Yealimi Noh 68-72-71_211 -5
Kelsey MacDonald 68-71-72_211 -5
Perrine Delacour 72-72-68_212 -4
Jasmine Suwannapura 67-74-71_212 -4
Sarah Schmelzel 68-71-73_212 -4
Su Oh 73-72-68_213 -3
Pajaree Anannarukarn 73-71-69_213 -3
Esther Henseleit 75-68-70_213 -3
Leona Maguire 71-72-70_213 -3
Bronte Law 69-74-70_213 -3
A Lim Kim 71-71-71_213 -3
Karolin Lampert 71-71-71_213 -3
Cheyenne Knight 70-72-71_213 -3
Jeongeun Lee6 71-68-74_213 -3
Yuka Saso 67-72-74_213 -3
Paula Reto 72-73-69_214 -2
Amy Yang 71-74-69_214 -2
Katherine Kirk 72-72-70_214 -2
Celine Herbin 69-74-71_214 -2
Ally Ewing 73-69-72_214 -2
Prima Thammaraks 70-72-72_214 -2
Mel Reid 73-72-70_215 -1
Gaby Lopez 73-72-70_215 -1
Madelene Sagstrom 72-73-70_215 -1
Georgia Hall 71-73-71_215 -1
Nanna Koerstz Madsen 68-73-74_215 -1
Emily Kristine Pedersen 69-69-77_215 -1
Stephanie Kyriacou 73-72-71_216 E
Patty Tavatanakit 69-75-72_216 E
Azahara Munoz 73-70-73_216 E
Jing Yan 71-71-74_216 E
Whitney Hillier 72-69-75_216 E
Lydia Hall 69-70-78_217 +1
Albane Valenzuela 72-73-73_218 +2
Ssu-Chia Cheng 72-69-77_218 +2
Manon De Roey 73-73-73_219 +3
Pasqualle Coffa 71-75-73_219 +3
Anne van Dam 67-79-73_219 +3
Caroline Inglis 71-73-75_219 +3
Laura Davies 70-74-75_219 +3
Carlota Ciganda 72-71-76_219 +3
Becky Morgan 68-74-77_219 +3
Lindy Duncan 73-73-74_220 +4
In Gee Chun 72-74-74_220 +4
Austin Ernst 71-75-74_220 +4
Lizette Salas 71-75-74_220 +4
Haeji Kang 70-76-74_220 +4
Alice Hewson 71-74-75_220 +4
Nuria Iturrioz 70-75-75_220 +4
Yu Liu 69-75-76_220 +4
Jenny Shin 73-70-77_220 +4
Christina Kim 72-74-75_221 +5
Marianne Skarpnord 73-72-76_221 +5
Linnea Strom 73-72-76_221 +5
Carly Booth 72-73-76_221 +5
Michele Thomson 65-80-76_221 +5
Marissa Steen 73-71-77_221 +5
Tvesa Malik 73-72-77_222 +6
Olivia Cowan 68-77-78_223 +7
Stacy Lewis 71-74-79_224 +8
Ursula Wikstrom 74-70-81_225 +9
Liz Young 70-75-85_230 +14
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