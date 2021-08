Korn Ferry Tour Utah Championshp Par Scores

Sunday At Oakridge Country Club Farmington, Utah Purse: $600,000 Final Round Joshua Creel, $108,000 63-68-65-64_260 -24 Hayden Buckley, $39,000 68-69-64-61_262 -22 Taylor…

Sunday At Oakridge Country Club Farmington, Utah Purse: $600,000 Final Round

Joshua Creel, $108,000 63-68-65-64_260 -24

Hayden Buckley, $39,000 68-69-64-61_262 -22

Taylor Montgomery, $39,000 67-66-62-67_262 -22

Peter Uihlein, $39,000 65-65-65-67_262 -22

Steven Alker, $20,900 64-68-69-63_264 -20

Matt Oshrine, $20,900 67-68-66-63_264 -20

Seth Reeves, $20,900 69-64-66-65_264 -20

Blayne Barber, $15,378 67-65-68-65_265 -19

Brent Grant, $15,378 67-65-68-65_265 -19

Andrew Novak, $15,378 66-68-65-66_265 -19

David Skinns, $15,378 65-68-67-65_265 -19

Callum Tarren, $15,378 69-65-63-68_265 -19

Bobby Bai, $11,175 67-62-69-68_266 -18

Eric Cole, $11,175 65-67-66-68_266 -18

Alex Kang, $11,175 66-71-67-62_266 -18

Max McGreevy, $11,175 67-68-64-67_266 -18

Max Rottluff, $8,700 68-64-69-66_267 -17

Kevin Roy, $8,700 69-68-64-66_267 -17

Brett Stegmaier, $8,700 64-70-68-65_267 -17

Tom Whitney, $8,700 70-66-68-63_267 -17

Erik Barnes, $6,336 64-71-68-65_268 -16

Trevor Cone, $6,336 70-65-67-66_268 -16

Brett Drewitt, $6,336 69-67-66-66_268 -16

Scott Gutschewski, $6,336 65-68-66-69_268 -16

David Kocher, $6,336 67-66-69-66_268 -16

Anders Albertson, $4,335 67-66-69-67_269 -15

Tommy Gainey, $4,335 69-68-69-63_269 -15

Dan McCarthy, $4,335 67-67-69-66_269 -15

Nicolas Echavarria, $4,335 66-68-68-67_269 -15

Grant Hirschman, $4,335 65-69-67-68_269 -15

Jake Knapp, $4,335 65-71-66-67_269 -15

Ryan McCormick, $4,335 68-67-66-68_269 -15

Austin Smotherman, $4,335 67-68-65-69_269 -15

Braden Thornberry, $4,335 70-67-66-66_269 -15

Patrick Fishburn, $3,296 68-69-68-65_270 -14

Jamie Lovemark, $3,296 66-70-67-67_270 -14

Kyle Reifers, $3,296 68-67-71-64_270 -14

Dawson Armstrong, $3,296 69-66-67-68_270 -14

Luke Guthrie, $3,296 68-69-66-67_270 -14

Nick Hardy, $3,296 72-64-63-71_270 -14

T.J. Vogel, $3,296 70-66-66-68_270 -14

Zach Cabra, $2,783 69-67-69-66_271 -13

Lorens Chan, $2,783 70-63-72-66_271 -13

Derek Ernst, $2,783 64-68-71-68_271 -13

Brad Hopfinger, $2,783 68-68-66-69_271 -13

Nicholas Lindheim, $2,783 68-67-69-67_271 -13

Brady Schnell, $2,783 66-69-68-68_271 -13

Dawie van der Walt, $2,783 72-64-67-68_271 -13

Zach Wright, $2,783 69-68-68-66_271 -13

Brad Brunner, $2,564 68-69-67-68_272 -12

Paul Haley II, $2,564 69-67-71-65_272 -12

T.K. Kim, $2,564 66-71-68-67_272 -12

Ben Kohles, $2,564 67-69-69-67_272 -12

Byron Meth, $2,564 65-71-67-69_272 -12

Tyson Alexander, $2,508 71-65-72-65_273 -11

Justin Lower, $2,508 70-64-68-71_273 -11

Curtis Luck, $2,508 74-62-67-70_273 -11

Mark Blakefield, $2,436 63-71-72-68_274 -10

Brandon Crick, $2,436 68-69-65-72_274 -10

Billy Kennerly, $2,436 66-69-69-70_274 -10

Rick Lamb, $2,436 68-69-69-68_274 -10

Andy Pope, $2,436 66-71-70-67_274 -10

Chad Ramey, $2,436 70-67-72-65_274 -10

Ryan Ruffels, $2,436 68-68-67-71_274 -10

Nathan Stamey, $2,436 71-63-68-72_274 -10

Brandon Wu, $2,436 67-69-71-67_274 -10

Kent Bulle, $2,352 70-67-71-67_275 -9

George Cunningham, $2,352 69-68-67-71_275 -9

Evan Harmeling, $2,352 65-68-71-71_275 -9

Alex Prugh, $2,352 68-69-71-67_275 -9

Jimmy Stanger, $2,352 72-65-67-71_275 -9

Brian Campbell, $2,310 71-66-69-70_276 -8

Kevin Yu, $2,310 69-66-74-67_276 -8

Spencer Levin, $2,286 70-67-70-70_277 -7

José de Jesús Rodríguez, $2,286 66-68-74-69_277 -7

