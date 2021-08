Hungary 26, Sweden 23 Hungary 15 11 — 26 Sweden 15 8 — 23 Hungary_N. Hafra 4, K. Klujber 4,…

Hungary 26, Sweden 23

Hungary 15 11 — 26 Sweden 15 8 — 23

Hungary_N. Hafra 4, K. Klujber 4, V. Lukacs 4, G. Marton 4, S. Szollosi-Zacsik 4, P. Vamos 3, Z. Tomori 2, F. Helembai 1.

Sweden_J. Carlson 5, N. Hagman 5, J. Roberts 4, E. Hansson 3, J. Westberg 3, N. Dano 1, C. Stromberg 1, K. Thorleifsdottir 1.

Red Cards_Z. Tomori, Hungary, 48:50.

Referees_Mariana Garcia, Argentina. Maria Ines Paolantoni, Argentina. Gjorgji Nachevski, Macedonia. Slave Nikolov, Macedonia. Dragan Nachevski, Macedonia. Teodoro Adjemian, Argentina. Salvio Sedrez, Brazil.

