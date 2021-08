Germany 29, Brazil 25 Germany 16 13 — 29 Brazil 12 13 — 25 Germany_J. Knorr 6, S. Weinhold 6,…

Germany 29, Brazil 25

Germany 16 13 — 29 Brazil 12 13 — 25

Germany_J. Knorr 6, S. Weinhold 6, U. Gensheimer 3, K. Haefner 3, P. Weber 3, P. Drux 2, T. Kastening 2, J. Kuehn 2, J. Golla 1, F. Lemke 1.

Brazil_L. Dutra 7, F. Chiuffa 6, J. Silva 5, F. Borges 4, H. Langaro 3.

Red Cards_None.

Referees_Vaclav Horacek, Czech Republic. Jiri Novotny, Czech Republic. Bojan Lah, Slovenia. David Sok, Slovenia. Dragan Nachevski, Macedonia. Felix Ratz, Switzerland. Balazs Soos, Hungary.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.