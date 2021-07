United States 3, Tunisia 1 (25-14, 23-25, 25-14, 25-23) United States_Spiker-T. Defalco (21-36), T. Sander (14-20), M. Holt (13-18) (won-total…

United States 3, Tunisia 1 (25-14, 23-25, 25-14, 25-23)

United States_Spiker-T. Defalco (21-36), T. Sander (14-20), M. Holt (13-18) (won-total attempts); Blocker-M. Stahl (1-7), M. Christenson (1-12), T. Defalco (2-8), T. Jaeschke (1-1), T. Sander (1-5), M. Holt (3-12); Server-D. Smith (1-5), M. Anderson (1-22), M. Stahl (1-9), M. Christenson (0-11), T. Defalco (1-17), T. Sander (2-12), M. Holt (0-20); Scorer-T. Defalco (24-61).

Tunisia_Spiker-W. Ben Tara (13-34), S. Mbareki (3-6), I. Moalla (8-18), H. Nagga (7-10) (won-total attempts); Blocker-O. Agrebi (3-9), K. Ben Slimene (0-10), M. Ben Othmen Miladi (1-4), W. Ben Tara (2-13), A. Kadhi (0-10), S. Mbareki (0-4), I. Moalla (0-6); Server-O. Agrebi (0-5), K. Ben Slimene (0-18), M. Ben Othmen Miladi (0-11), W. Ben Tara (1-8), A. Kadhi (0-12), E. Karamosli (0-4), S. Mbareki (0-4), I. Moalla (0-12), H. Nagga (0-2); Scorer-W. Ben Tara (16-55).

Referees_Evgeny Makshanov, Russia. Sumie Myoi, Japan. Jacobus Nederhoed, Netherlands.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.