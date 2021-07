Olympic Weightlifting Results

Sunday Men 61kg Group B 1. Luis Alberto Garcia Brito, Dominican Republic (2, 120-265; 1, 154-340), 274 kg.-604 pounds. 2.…

Sunday

Men

61kg

Group B

1. Luis Alberto Garcia Brito, Dominican Republic (2, 120-265; 1, 154-340), 274 kg.-604 pounds.

2. Simon Josef Brandhuber, Germany (1, 123-271; 4, 145-320), 268-591.

3. Morea Baru, Papua New Guinea (3, 118-260; 3, 147-324), 265-584.

4. Eric Herman Andriantsitohaina, Madagascar (4, 114-251; 2, 150-331), 264-582.

5. Marcos Antonio Rojas Concha, Peru (5, 105-231; 5, 135-298), 240-529.

67kg

Group B

1. Goga Chkheidze, Georgia (2, 133-293; 1, 169-373), 302 kg.-666 pounds.

2. Jonathan Antonio Munoz Martinez, Mexico (1, 135-298; 2, 163-359), 298-657.

3. Tojonirina Alain Andriantsitohaina, Madagascar (3, 130-287; 3, 155-342), 285-628.

4. Ruben Katoatau, Kiribati (4, 105-231; 4, 140-309), 245-540.

