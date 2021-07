Olympic Swimming Results

Wednesday Men 100m Freestyle Semifinals Semifinal 1 1. Caeleb Dressel, United States, 47.23. 2. Alessandro Miressi, Italy, 47.52. 3. Hwang…

Wednesday

Men

100m Freestyle

Semifinals

Semifinal 1

1. Caeleb Dressel, United States, 47.23.

2. Alessandro Miressi, Italy, 47.52.

3. Hwang Sunwoo, South Korea, 47.56.

4. David Popovici, Romania, 47.72.

5. Maxime Grousset, France, 47.82.

6. Jacob Whittle, Britain, 48.11.

7. Joshua Liendo Edwards, Canada, 48.19.

8. Yuri Kisil, Canada, 48.31.

Semifinal 2

1. Kliment Kolesnikov, ROC, 47.11.

2. Kyle Chalmers, Australia, 47.80.

3. Nandor Nemeth, Hungary, 47.81.

4. Andrej Barna, Serbia, 47.94.

5. Andrei Minakov, ROC, 48.03.

6. Zach Apple, United States, 48.04.

7. Thomas Ceccon, Italy, 48.05.

8. Roman Mityukov, Switzerland, 48.53.

200m Butterfly

Final

1. Kristof Milak, Hungary, 1:51.25.

2. Tomoru Honda, Japan, 1:53.73.

3. Federico Burdisso, Italy, 1:54.45.

4. Tamas Kenderesi, Hungary, 1:54.52.

5. Chad le Clos, South Africa, 1:54.93.

6. Leonardo de Deus, Brazil, 1:55.19.

7. Gunnar Bentz, United States, 1:55.46.

8. Krzysztof Chmielewski, Poland, 1:55.88.

Women

200m Freestyle

Final

1. Ariarne Titmus, Australia, 1:53.50.

2. Haughey Siobhan Bernadette, Hong Kong, 1:53.92.

3. Penny Oleksiak, Canada, 1:54.70.

4. Yang Junxuan, China, 1:55.01.

5. Kathleen Ledecky, United States, 1:55.21.

6. Barbora Seemanova, Czech Republic, 1:55.45.

7. Federica Pellegrini, Italy, 1:55.91.

8. Madison Wilson, Australia, 1:56.39.

200m Butterfly

Semifinals

Semifinal 1

1. Hali Flickinger, United States, 2:06.23.

2. Regan Smith, United States, 2:06.64.

3. Svetlana Chimrova, ROC, 2:08.62.

4. Alys Margaret Thomas, Britain, 2:09.07.

5. Ana Monteiro, Portugal, 2:09.82.

6. Helena Bach, Denmark, 2:10.05.

7. Defne Tacyildiz, Turkey, 2:11.27.

8. Julimar Avila Mancia, Honduras, 2:16.38.

Semifinal 2

1. Zhang Yufei, China, 2:04.89.

2. Boglarka Kapas, Hungary, 2:06.59.

3. Yu Liyan, China, 2:07.04.

4. Brianna Throssell, Australia, 2:08.41.

5. Suzuka Hasegawa, Japan, 2:09.42.

6. Laura Stephens, Britain, 2:09.49.

7. Franziska Hentke, Germany, 2:10.89.

8. Remedy Rule, Philippines, 2:12.89.

