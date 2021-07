Olympic Surfing Results

Monday Men Round 1 Heat 1 1. Italo Ferreira, Brazil, 13.67. 2. Hiroto Ohhara, Japan, 11.40. 3. Leonardo Fioravanti, Italy,…

Monday

Men

Round 1

Heat 1

1. Italo Ferreira, Brazil, 13.67.

2. Hiroto Ohhara, Japan, 11.40.

3. Leonardo Fioravanti, Italy, 9.43.

4. Leandro Usuna, Argentina, 8.27.

Heat 2

1. Kanoa Igarashi, Japan, 12.77.

2. Miguel Tudela, Peru, 10.67.

3. Billy Stairmand, New Zealand, 9.97.

4. Jeremy Flores, France, 7.63.

Heat 3

1. Lucca Mesinas, Peru, 11.40.

2. Kolohe Andino, United States, 10.27.

3. Rio Waida, Indonesia, 9.96.

4. Julian Wilson, Australia, 8.77.

Heat 4

1. Owen Wright, Australia, 10.40.

2. Ramzi Boukhiam, Morocco, 10.23.

3. John John Florence, United States, 8.37.

4. Manuel Selman, Chile, 6.20.

Heat 5

1. Gabriel Medina, Brazil, 12.23.

2. Michel Bourez, France, 10.10.

3. Leon Glatzer, Germany, 10.00.

4. Carlos Munoz, Costa Rica, DNS.

Round 2

Heat 1

1. John John Florence, United States, 12.77.

2. Rio Waida, Indonesia, 11.53.

3. Billy Stairmand, New Zealand, 11.34.

4. Manuel Selman, Chile, 9.74.

5. Carlos Munoz, Costa Rica, DNS.

Heat 2

1. Leonardo Fioravanti, Italy, 12.53.

2. Jeremy Flores, France, 11.37.

3. Julian Wilson, Australia, 11.27.

4. Leon Glatzer, Germany, 10.43.

5. Leandro Usuna, Argentina, 9.67.

Women

Round 1

Heat 1

1. Carissa Moore, United States, 11.74.

2. Teresa Bonvalot, Portugal, 9.80.

3. Dominic Barona, Ecuador, 7.66.

4. Daniella Rosas, Peru, 7.50.

Heat 2

1. Sally Fitzgibbons, Australia, 12.50.

2. Brisa Hennessy, Costa Rica, 12.20.

3. Bianca Buitendag, South Africa, 11.44.

4. Mahina Maeda, Japan, 9.20.

Heat 3

1. Stephanie Gilmore, Australia, 14.50.

2. Silvana Lima, Brazil, 12.13.

3. Pauline Ado, France, 9.17.

4. Anat Lelior, Israel, 7.77.

Heat 4

1. Tatiana Weston-Webb, Brazil, 11.33.

2. Johanne Defay, France, 10.60.

3. Sofia Mulanovich, Peru, 7.80.

4. Amuro Tsuzuki, Japan, 6.99.

Heat 5

1. Caroline Marks, United States, 13.40.

2. Ella Williams, New Zealand, 9.70.

3. Leilani McGonagle, Costa Rica, 9.64.

4. Yolanda Hopkins, Portugal, 9.24.

Round 2

Heat 1

1. Amuro Tsuzuki, Japan, 11.60.

2. Bianca Buitendag, South Africa, 10.40.

3. Mahina Maeda, Japan, 9.63.

4. Leilani McGonagle, Costa Rica, 9.63.

5. Dominic Barona, Ecuador, 8.87.

Heat 2

1. Yolanda Hopkins, Portugal, 12.23.

2. Pauline Ado, France, 9.66.

3. Sofia Mulanovich, Peru, 9.36.

4. Anat Lelior, Israel, 8.93.

5. Daniella Rosas, Peru, 8.14.

Round 3

Heat 1

Bianca Buitendag, South Africa, def. Stephanie Gilmore, Australia, 13.93-10.0.

