Olympic Judo Results

Tuesday Men 81 kg Elimination Round of 64 Robin Pacek, Sweden, def. Housni Thaoubani, Comoros, Ippon, Yoko-shiho-gatame, 0:42. Mohamed Abdelaal,…

Robin Pacek, Sweden, def. Housni Thaoubani, Comoros, Ippon, Yoko-shiho-gatame, 0:42.

Mohamed Abdelaal, Egypt, def. Attila Ungvari, Hungary, Ippon, 5:20.

Akmal Murodov, Tajikistan, def. Joshter Andrew, Guam, Ippon, 3:12.

Women

63 kg

Elimination Round of 32

Sandrine Billiet, Cape Verde, def. Farangiz Khojieva, Uzbekistan, Ippon, Ude-hishigi-juji-gatame, 1:26.

Juul Franssen, Netherlands, def. Anja Obradovic, Serbia, Ippon, 3:22.

Katharina Haecker, Australia, def. Gili Sharir, Israel, Ippon, 5:17.

Catherine Beauchemin-Pinard, Canada, def. Laerke Olsen, Denmark, Ippon, O-uchi-gari, 5:00.

Magdalena Krssakova, Austria, def. Yang Junxia, China, Ippon, Tani-otoshi, 4:19.

Ketleyn Quadros, Brazil, def. Cergia David, Honduras, Default, Fusen-gachi, 0:00.

Gankhaich Bold, Mongolia, def. Prisca Awiti Alcaraz, Mexico, Ippon, O-soto-gari, 9:18.

Tina Trstenjak, Slovenia, def. Han Heeju, South Korea, Waza-Ari, O-uchi-gari, 6:14.

Cristina Cabana Perez, Spain, def. Kiyomi Watanabe, Philippines, Ippon, Sumi-otoshi, 0:38.

Maylin del Toro Carvajal, Cuba, def. Muna Dahouk, IOC Refugee Olympic Team, Ippon, Kuzure-kami-shiho-gatame, 0:38.

Anriquelis Barrios, Venezuela, def. Daria Davydova, ROC, Ippon, O-uchi-gari, 2:52.

Miku Tashiro, Japan, def. Lucy Renshall, Britain, Waza-Ari, Uchi-mata, 4:00.

Agata Ozdoba-Blach, Poland, def. Estefania Garcia, Ecuador, Ippon, 1:29.

Szofi Ozbas, Hungary, def. Martyna Trajdos, Germany, Waza-Ari, Soto-makikomi, 4:19.

Maria Centracchio, Italy, def. Damiella Nomenjanahary, Madagascar, Ippon, Kuzure-kami-shiho-gatame, 1:05.

