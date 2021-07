Olympic Diving Results

Sunday Women Synchronised 3m Springboard Final 1. China (Shi Tingmao; Wang Han), 326.40. 2. Canada (Jennifer Abel; Melissa Citrini Beaulieu),…

Sunday

Women

Synchronised 3m Springboard

Final

1. China (Shi Tingmao; Wang Han), 326.40.

2. Canada (Jennifer Abel; Melissa Citrini Beaulieu), 300.78.

3. Germany (Lena Hentschel; Tina Punzel), 284.97.

4. Mexico (Dolores Hernandez Monzon; Carolina Mendoza Hernandez), 275.10.

5. Japan (Haruka Enomoto; Hazuki Miyamoto), 269.40.

6. Britain (Grace Reid; Katherine Torrance), 269.10.

7. Italy (Elena Bertocchi; Chiara Pellacani), 267.48.

8. United States (Alison Gibson; Krysta Palmer), 263.49.

