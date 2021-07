Olympic Diving Results

Wednesday Men Synchronised 3m Springboard Final 1. China (Wang Zongyuan; Xie Siyi), 467.82. 2. United States (Andrew Capobianco; Mike Hixon),…

Wednesday

Men

Synchronised 3m Springboard

Final

1. China (Wang Zongyuan; Xie Siyi), 467.82.

2. United States (Andrew Capobianco; Mike Hixon), 444.36.

3. Germany (Patrick Hausding; Lars Rudiger), 404.73.

4. Mexico (Yahel Castillo Huerta; Juan Manuel Celaya Hernandez), 400.14.

5. Japan (Sho Sakai; Ken Terauchi), 393.93.

6. Italy (Lorenzo Marsaglia; Giovanni Tocci), 388.05.

7. Britain (Daniel Goodfellow; Jack Laugher), 382.80.

8. ROC (Evgenii Kuznetsov; Nikita Shleikher), 331.08.

