Olympic Diving Results

Monday Men Synchronised 10m Platform Final 1. Britain (Thomas Daley; Matty Lee), 471.81. 2. China (Cao Yuan; Chen Aisen), 470.58.…

Monday

Men

Synchronised 10m Platform

Final

1. Britain (Thomas Daley; Matty Lee), 471.81.

2. China (Cao Yuan; Chen Aisen), 470.58.

3. Russia (Aleksandr Bondar; Viktor Minibaev), 439.92.

4. Mexico (Jose Balleza Isaias; Kevin Berlin Reyes), 407.31.

5. Canada (Vincent Riendeau; Nathan Zsombor-Murray), 405.00.

6. Ukraine (Oleh Serbin; Oleksii Sereda), 400.44.

7. South Korea (Kim Yeongnam; Woo Haram), 396.12.

8. Japan (Hiroki Ito; Kazuki Murakami), 377.10.

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.