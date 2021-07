Korn Ferry Tour Memorial Health Championshp Scores

Friday At Panther Creek Country Club North Course Springfield, Ill. Purse: $600,000 Yardage: 7,228; Par: 71 Partial Second Round Suspended…

Friday At Panther Creek Country Club North Course Springfield, Ill. Purse: $600,000 Yardage: 7,228; Par: 71 Partial Second Round Suspended due to darkness

Erik Barnes 63-64_127

Jared Wolfe 68-61_129

Max Greyserman 67-62_129

Charlie Saxon 64-66_130

Andrew Novak 65-65_130

Rick Lamb 62-69_131

Matt Oshrine 66-65_131

Justin Lower 67-64_131

Adam Svensson 66-65_131

Taylor Moore 66-66_132

George Cunningham 66-66_132

Peter Uihlein 65-67_132

Brandon Wu 68-64_132

Dan McCarthy 67-65_132

Shad Tuten 66-66_132

Callum Tarren 67-65_132

Tom Whitney 65-67_132

Brandon Crick 67-65_132

Grant Hirschman 67-65_132

Brett Drewitt 65-67_132

Chad Ramey 63-70_133

Max McGreevy 68-65_133

Patrick Fishburn 66-67_133

Chandler Blanchet 66-67_133

Tyson Alexander 65-68_133

Kyle Reifers 65-68_133

Seth Reeves 68-65_133

Vince India 67-67_134

Harry Hall 67-67_134

Blayne Barber 68-66_134

Billy Kennerly 68-66_134

Joshua Creel 67-67_134

David Skinns 66-68_134

Will Cannon 65-69_134

Nick Hardy 66-68_134

Ben Kohles 69-65_134

Marcelo Rozo 65-70_135

Tyrone Van Aswegen 68-67_135

Conrad Shindler 67-68_135

Steven Alker 66-69_135

Dylan Wu 66-69_135

Charlie Wi 64-71_135

Steve LeBrun 71-65_136

Mark Baldwin 69-67_136

Matt Atkins 67-69_136

James Nicholas 68-68_136

Mickey DeMorat 68-68_136

Danny Guise 69-67_136

Jamie Lovemark 70-66_136

T.J. Vogel 64-72_136

Julián Etulain 68-69_137

Alex Prugh 68-69_137

Ben Silverman 68-69_137

Alex Kang 69-68_137

Robby Ormand 67-70_137

Rico Hoey 70-67_137

Theo Humphrey 68-69_137

Jack Maguire 68-69_137

Nick Voke 69-68_137

Kevin Lucas 68-69_137

Brad Brunner 68-69_137

John Chin 69-68_137

Evan Harmeling 69-69_138

Jason Millard 68-70_138

John Oda 71-67_138

Jake Knapp 69-69_138

Andre Metzger 74-64_138

Chase Johnson 70-68_138

Stephen Franken 74-64_138

Brian Campbell 69-69_138

Taylor Montgomery 69-70_139

Brandon Harkins 68-71_139

Hayden Buckley 70-69_139

José de Jesús Rodríguez 70-69_139

David Kocher 68-71_139

Scott Langley 68-71_139

Michael Arnaud 67-72_139

Brad Hopfinger 69-70_139

Sean Kelly 69-70_139

Ted Smith 67-72_139

Nicholas Thompson 72-67_139

Spencer Levin 70-69_139

Kevin Dougherty 67-72_139

Drew Weaver 68-71_139

Wade Binfield 69-70_139

Brady Schnell 69-70_139

Chase Wright 71-69_140

Cameron Young 73-67_140

Whee Kim 69-71_140

Paul Haley II 70-70_140

Martin Piller 72-68_140

Chip McDaniel 70-70_140

J.T. Griffin 72-69_141

Shane Smith 76-65_141

Brad Miller 75-66_141

Jimmy Stanger 69-72_141

Jamie Arnold 72-69_141

Myles Creighton 71-71_142

Will Wilcox 71-72_143

Erik Compton 75-69_144

Eric Cole 70-74_144

Scott Stevens 71-73_144

Steve Lewton 73-72_145

Mark Blakefield 71-76_147

John Somers 78-69_147

Luke Guthrie 74-75_149

Did not finish

Ollie Schniederjans

Jonathan Randolph

Curtis Thompson

Ryan McCormick

Chandler Phillips

Andy Pope

John VanDerLaan

Nicolas Echavarria

Tag Ridings

Andres Gonzales

Dawson Armstrong

Austin Smotherman

Brett Stegmaier

Patrick Flavin

Zach Wright

Stuart Macdonald

Taylor Dickson

Luke Kwon

Luke Schniederjans

George Kneiser

Kyle Weldon

Roberto Díaz

Anders Albertson

Zach Cabra

Alex Chiarella

Daniel Miernicki

Max Rottluff

Trey Mullinax

Augusto Núñez

Lorens Chan

Jonathan Hodge

Kevin Yu

KK Limbhasut

Brent Grant

Trevor Cone

Kevin Roy

Garett Reband

Braden Thornberry

Cyril Bouniol

Brian Richey

Logan McCracken

Brett Coletta

Greg Yates

Greg Odom

Harrison Endycott

Matt Ryan

Peyton White

Brant Peaper

