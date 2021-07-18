Korn Ferry Tour Memorial Health Championshp Par Scores

|Sunday
|At Panther Creek Country Club
|North Course
|Springfield, Ill.
|Purse: $600,000
|Yardage: 7,228; Par: 71
|Final Round
Taylor Moore, $108,000 66-66-60-65_257 -27
Erik Barnes, $54,000 63-64-65-68_260 -24
Andrew Novak, $36,000 65-65-68-63_261 -23
Grant Hirschman, $24,900 67-65-66-64_262 -22
John VanDerLaan, $24,900 64-68-67-63_262 -22
Brett Drewitt, $17,880 65-67-64-67_263 -21
Charlie Saxon, $17,880 64-66-69-64_263 -21
David Skinns, $17,880 66-68-63-66_263 -21
Peter Uihlein, $17,880 65-67-65-66_263 -21
Jared Wolfe, $17,880 68-61-64-70_263 -21
Billy Kennerly, $11,670 68-66-64-66_264 -20
Ben Kohles, $11,670 69-65-62-68_264 -20
Justin Lower, $11,670 67-64-65-68_264 -20
Ryan McCormick, $11,670 68-64-66-66_264 -20
Chad Ramey, $11,670 63-70-62-69_264 -20
Seth Reeves, $11,670 68-65-67-64_264 -20
Luke Schniederjans, $11,670 69-66-65-64_264 -20
Joshua Creel, $8,123 67-67-66-65_265 -19
Brandon Crick, $8,123 67-65-67-66_265 -19
Adam Svensson, $8,123 66-65-68-66_265 -19
Tom Whitney, $8,123 65-67-65-68_265 -19
Harry Hall, $6,330 67-67-66-66_266 -18
Vince India, $6,330 67-67-65-67_266 -18
Tyrone Van Aswegen, $6,330 68-67-66-65_266 -18
Tyson Alexander, $5,000 65-68-69-65_267 -17
Dawson Armstrong, $5,000 68-66-65-68_267 -17
Jamie Lovemark, $5,000 70-66-65-66_267 -17
Dylan Wu, $5,000 66-69-64-68_267 -17
Chandler Blanchet, $3,883 66-67-69-66_268 -16
Max Greyserman, $3,883 67-62-73-66_268 -16
Chandler Phillips, $3,883 66-68-68-66_268 -16
Will Cannon, $3,883 65-69-66-68_268 -16
George Cunningham, $3,883 66-66-67-69_268 -16
Mickey DeMorat, $3,883 68-68-65-67_268 -16
Nicolas Echavarria, $3,883 67-66-68-67_268 -16
Dan McCarthy, $3,883 67-65-67-69_268 -16
Kyle Reifers, $3,883 65-68-66-69_268 -16
Patrick Flavin, $3,070 66-70-68-65_269 -15
Rick Lamb, $3,070 62-69-68-70_269 -15
Andy Pope, $3,070 66-67-71-65_269 -15
Tag Ridings, $3,070 69-67-64-69_269 -15
Curtis Thompson, $3,070 68-66-69-66_269 -15
Brandon Wu, $3,070 68-64-70-67_269 -15
Patrick Fishburn, $2,748 66-67-69-68_270 -14
Max McGreevy, $2,748 68-65-69-68_270 -14
Matt Oshrine, $2,748 66-65-68-71_270 -14
Jonathan Randolph, $2,748 66-67-69-68_270 -14
Callum Tarren, $2,748 67-65-67-71_270 -14
Steven Alker, $2,554 66-69-68-68_271 -13
Matt Atkins, $2,554 67-69-68-67_271 -13
Blayne Barber, $2,554 68-66-69-68_271 -13
Danny Guise, $2,554 69-67-65-70_271 -13
Nick Hardy, $2,554 66-68-67-70_271 -13
Stuart Macdonald, $2,554 70-66-64-71_271 -13
Marcelo Rozo, $2,554 65-70-67-69_271 -13
Conrad Shindler, $2,554 67-68-66-70_271 -13
T.J. Vogel, $2,554 64-72-68-67_271 -13
George Kneiser, $2,466 68-67-69-68_272 -12
James Nicholas, $2,466 68-68-67-69_272 -12
Ollie Schniederjans, $2,466 65-67-67-73_272 -12
Charlie Wi, $2,466 64-71-70-67_272 -12
Steve LeBrun, $2,430 71-65-70-68_274 -10
Shad Tuten, $2,430 66-66-72-70_274 -10
Taylor Dickson, $2,412 69-66-69-71_275 -9
Mark Baldwin, $2,400 69-67-74-67_277 -7
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