Korn Ferry Tour Memorial Health Championshp Par Scores

Sunday At Panther Creek Country Club North Course Springfield, Ill. Purse: $600,000 Yardage: 7,228; Par: 71 Final Round

Taylor Moore, $108,000 66-66-60-65_257 -27

Erik Barnes, $54,000 63-64-65-68_260 -24

Andrew Novak, $36,000 65-65-68-63_261 -23

Grant Hirschman, $24,900 67-65-66-64_262 -22

John VanDerLaan, $24,900 64-68-67-63_262 -22

Brett Drewitt, $17,880 65-67-64-67_263 -21

Charlie Saxon, $17,880 64-66-69-64_263 -21

David Skinns, $17,880 66-68-63-66_263 -21

Peter Uihlein, $17,880 65-67-65-66_263 -21

Jared Wolfe, $17,880 68-61-64-70_263 -21

Billy Kennerly, $11,670 68-66-64-66_264 -20

Ben Kohles, $11,670 69-65-62-68_264 -20

Justin Lower, $11,670 67-64-65-68_264 -20

Ryan McCormick, $11,670 68-64-66-66_264 -20

Chad Ramey, $11,670 63-70-62-69_264 -20

Seth Reeves, $11,670 68-65-67-64_264 -20

Luke Schniederjans, $11,670 69-66-65-64_264 -20

Joshua Creel, $8,123 67-67-66-65_265 -19

Brandon Crick, $8,123 67-65-67-66_265 -19

Adam Svensson, $8,123 66-65-68-66_265 -19

Tom Whitney, $8,123 65-67-65-68_265 -19

Harry Hall, $6,330 67-67-66-66_266 -18

Vince India, $6,330 67-67-65-67_266 -18

Tyrone Van Aswegen, $6,330 68-67-66-65_266 -18

Tyson Alexander, $5,000 65-68-69-65_267 -17

Dawson Armstrong, $5,000 68-66-65-68_267 -17

Jamie Lovemark, $5,000 70-66-65-66_267 -17

Dylan Wu, $5,000 66-69-64-68_267 -17

Chandler Blanchet, $3,883 66-67-69-66_268 -16

Max Greyserman, $3,883 67-62-73-66_268 -16

Chandler Phillips, $3,883 66-68-68-66_268 -16

Will Cannon, $3,883 65-69-66-68_268 -16

George Cunningham, $3,883 66-66-67-69_268 -16

Mickey DeMorat, $3,883 68-68-65-67_268 -16

Nicolas Echavarria, $3,883 67-66-68-67_268 -16

Dan McCarthy, $3,883 67-65-67-69_268 -16

Kyle Reifers, $3,883 65-68-66-69_268 -16

Patrick Flavin, $3,070 66-70-68-65_269 -15

Rick Lamb, $3,070 62-69-68-70_269 -15

Andy Pope, $3,070 66-67-71-65_269 -15

Tag Ridings, $3,070 69-67-64-69_269 -15

Curtis Thompson, $3,070 68-66-69-66_269 -15

Brandon Wu, $3,070 68-64-70-67_269 -15

Patrick Fishburn, $2,748 66-67-69-68_270 -14

Max McGreevy, $2,748 68-65-69-68_270 -14

Matt Oshrine, $2,748 66-65-68-71_270 -14

Jonathan Randolph, $2,748 66-67-69-68_270 -14

Callum Tarren, $2,748 67-65-67-71_270 -14

Steven Alker, $2,554 66-69-68-68_271 -13

Matt Atkins, $2,554 67-69-68-67_271 -13

Blayne Barber, $2,554 68-66-69-68_271 -13

Danny Guise, $2,554 69-67-65-70_271 -13

Nick Hardy, $2,554 66-68-67-70_271 -13

Stuart Macdonald, $2,554 70-66-64-71_271 -13

Marcelo Rozo, $2,554 65-70-67-69_271 -13

Conrad Shindler, $2,554 67-68-66-70_271 -13

T.J. Vogel, $2,554 64-72-68-67_271 -13

George Kneiser, $2,466 68-67-69-68_272 -12

James Nicholas, $2,466 68-68-67-69_272 -12

Ollie Schniederjans, $2,466 65-67-67-73_272 -12

Charlie Wi, $2,466 64-71-70-67_272 -12

Steve LeBrun, $2,430 71-65-70-68_274 -10

Shad Tuten, $2,430 66-66-72-70_274 -10

Taylor Dickson, $2,412 69-66-69-71_275 -9

Mark Baldwin, $2,400 69-67-74-67_277 -7

