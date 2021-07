Japan 3, Canada 1 (23-25, 25-23, 25-23, 25-20) Japan_Spiker-Y. Ishikawa (22-40), Y. Nishida (21-34) (won-total attempts); Blocker-Y. Ishikawa (0-8), T.…

Japan 3, Canada 1 (23-25, 25-23, 25-23, 25-20)

Japan_Spiker-Y. Ishikawa (22-40), Y. Nishida (21-34) (won-total attempts); Blocker-Y. Ishikawa (0-8), T. Onodera (3-17), M. Sekita (0-7), Y. Nishida (0-6), A. Yamauchi (0-8), R. Takahashi (0-5); Server-Y. Ishikawa (0-12), T. Onodera (0-13), M. Sekita (0-12), Y. Nishida (2-17), A. Yamauchi (1-23), H. Ri (0-1), R. Takahashi (0-19); Scorer-Y. Nishida (23-57).

Canada_Spiker-N. Hoag (7-17), J. Perrin (20-31), L. van Berkel (6-9) (won-total attempts); Blocker-J. Blankenau (2-6), J. Perrin (1-9), L. van Berkel (1-15), S. Vernon-Evans (2-10), G. Vigrass (0-6); Server-J. Blankenau (0-6), N. Hoag (0-10), S. Maar (0-7), J. Perrin (1-17), T. Sanders (1-10), R. Sclater (0-3), A. Szwarc (0-8), L. van Berkel (0-8), S. Vernon-Evans (0-14), G. Vigrass (0-9); Scorer-J. Perrin (22-57).

Referees_Daniele Rapisarda, Italy. Pati Rolf, United States. Taoufik Boudaya, Tunisia.

