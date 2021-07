Hungary 29, Spain 25 Hungary 14 15 — 29 Spain 11 14 — 25 Hungary_K. Klujber 6, P. Vamos 6,…

Hungary 29, Spain 25

Hungary 14 15 — 29 Spain 11 14 — 25

Hungary_K. Klujber 6, P. Vamos 6, G. Marton 5, N. Hafra 3, R. Bordas 2, A. Kisfaludy 2, S. Szollosi-Zacsik 2, Z. Tomori 2, V. Lukacs 1.

Spain_J. Gutierrez Bermejo 5, C. Martin Berenguer 5, L. Gonzalez Ortega 4, E. Cesareo Romero 3, M. Lopez Herrero 3, N. Pena Abaurrea 2, A. Rodriguez Rodriguez 2, A. Hernandez Serrador 1.

Red Cards_None.

Referees_Ricardo Fonseca, Portugal. Duarte Santos, Portugal. Arthur Brunner, Switzerland. Morad Salah, Switzerland. Per Morten Soedal, Norway. Stella Vartanyan, Russia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina.

