U.S. Open Scores The Associated Press

Thursday At Torrey Pines Golf Course, South Course San Diego, Calif. Purse: $12.5 million Yardage: 7,685; Par: 71 First Round suspended due to darkness (45 DNF) Russell Henley 33-34—67 Francesco Molinari 34-34—68 Rafa Cabrera Bello 34-34—68 Brooks Koepka 36-33—69 Xander Schauffele 36-33—69 Hayden Buckley 33-36—69 Hideki Matsuyama 35-34—69 Edoardo Molinari 36-34—70 Fabián Gómez 35-35—70 Patrick Rodgers 33-37—70 Matthew Wolff 34-36—70 Matt Fitzpatrick 35-35—70 Tyrrell Hatton 34-36—70 Adam Hadwin 33-37—70 Taylor Montgomery 36-34—70 Richard Bland 33-37—70 Greyson Sigg 34-37—71 Marcus Armitage 35-36—71 Guido Migliozzi 36-35—71 Daniel Berger 37-34—71 Si Woo Kim 33-38—71 Andrew Kozan 34-37—71 Charl Schwartzel 34-37—71 Robert MacIntyre 35-36—71 Lee Westwood 34-37—71 Paul Casey 36-35—71 Cameron Young 38-34—72 Wilco Nienaber 36-36—72 Harris English 38-34—72 Brian Harman 35-37—72 Tommy Fleetwood 38-34—72 Shane Lowry 36-36—72 J.T. Poston 36-36—72 Adrian Meronk 35-37—72 Wade Ormsby 36-36—72 Tom Hoge 34-38—72 Christiaan Bezuidenhout 39-33—72 Scottie Scheffler 36-36—72 Pierceson Coody 37-36—73 Mackenzie Hughes 36-37—73 Justin Thomas 37-36—73 Kevin Kisner 35-38—73 Matt Kuchar 37-36—73 Abraham Ancer 36-37—73 Jason Kokrak 37-36—73 Paul Barjon 35-38—73 Dylan Frittelli 36-37—73 Akshay Bhatia 34-39—73 Bryson DeChambeau 36-37—73 Stewart Cink 37-36—73 Brad Kennedy 37-37—74 Chris Baker 37-37—74 Viktor Hovland 35-39—74 Billy Horschel 36-38—74 Gary Woodland 34-40—74 Tony Finau 37-37—74 Jimmy Walker 35-39—74 Ian Poulter 36-38—74 Martin Laird 40-34—74 Matt Sharpstene 38-36—74 David Coupland 36-38—74 Erik van Rooyen 35-39—74 Matt Wallace 35-39—74 Jhonattan Vegas 38-37—75 Collin Morikawa 38-37—75 Phil Mickelson 37-38—75 Corey Conners 36-39—75 Bernd Wiesberger 39-36—75 Sung Kang 37-38—75 Zach Zaback 38-37—75 Taylor Pendrith 36-39—75 Troy Merritt 37-38—75 Victor Perez 35-40—75 Joaquin Niemann 36-39—75 Will Zalatoris 39-36—75 Sahith Theegala 34-42—76 Andy Pope 37-39—76 Yosuke Asaji 39-37—76 Henrik Stenson 36-40—76 Max Homa 36-40—76 Cameron Champ 38-38—76 Ryan Palmer 38-38—76 K.H. Lee 39-37—76 Davis Shore 36-40—76 Roy Cootes 38-38—76 Joe Highsmith 37-39—76 Chez Reavie 38-38—76 Garrick Higgo 37-39—76 J.J. Spaun 38-39—77 Martin Kaymer 38-39—77 Kevin Na 38-39—77 Sam Ryder 40-37—77 Ryo Ishikawa 39-38—77 Joe Long 40-37—77 Luis Fernando Barco 38-39—77 Mario Carmona 38-39—77 Wilson Furr 38-39—77 Hayden Springer 36-41—77 Eric Cole 38-39—77 Jordan L Smith 39-38—77 Cole Hammer 36-41—77 Jordan Spieth 39-38—77 Robby Shelton 37-41—78 Dylan Meyer 38-40—78 Bo Hoag 38-40—78 Tyler Strafaci 40-38—78 Webb Simpson 41-38—79 James Hervol 41-38—79 Thomas Aiken 39-41—80 Steve Allan 38-42—80 Alvaro Ortiz 44-38—82 Did not finish round Louis Oosthuizen Jon Rahm Sebastián Muñoz Patrick Cantlay Thomas Detry Adam Scott Dustin Johnson Rory McIlroy Cameron Smith Kevin Streelman Rikuya Hoshino Rick Lamb Dylan Wu Sergio Garcia Patrick Reed Matt Jones Brendan Steele Sungjae Im Charley Hoffman Sam Burns Kyle Westmoreland Bubba Watson Marc Leishman Branden Grace Peter Malnati Johannes Veerman Zack Sucher Chris Crawford Carlos Ortiz Matthew Southgate Spencer Ralston Luis Gagne Brendon Todd Wyndham Clark Zach Johnson Lanto Griffin Chan Kim Matthias Schmid Carson Schaake Michael Johnson Brian Stuard John Huh Justin Suh Justin Rose Ollie Osborne Leaderboard SCORE THRU Russell Henley -4 18 Louis Oosthuizen -4 16 Francesco Molinari -3 18 Rafa Cabrera Bello -3 18 Brooks Koepka -2 18 Xander Schauffele -2 18 Hayden Buckley -2 18 Hideki Matsuyama -2 18 Jon Rahm -2 18 Sebastián Muñoz -2 14