PGA Tour Palmetto Championship Scores

Saturday At Congaree Golf Club Ridgeland, S.C. Yardage: 7,655; Par: 71 Purse: $7.3 Million Third Round suspended due to inclement…

Saturday At Congaree Golf Club Ridgeland, S.C. Yardage: 7,655; Par: 71 Purse: $7.3 Million Third Round suspended due to inclement weather (4 player DNF)

Garrick Higgo 68-69-68_205

Bo Van Pelt 69-71-66_206

Tyrrell Hatton 71-68-67_206

Danny Lee 67-73-67_207

Luke Donald 71-69-67_207

Jhonattan Vegas 66-72-69_207

Doc Redman 65-72-70_207

Pat Perez 70-66-71_207

Seamus Power 70-66-71_207

David Lipsky 71-70-67_208

Scott Harrington 70-71-67_208

Wes Roach 64-77-67_208

Hudson Swafford 68-70-70_208

Rob Oppenheim 69-68-71_208

Erik van Rooyen 65-71-72_208

Rhein Gibson 70-71-68_209

Satoshi Kodaira 69-72-68_209

Sam Ryder 67-74-68_209

Kevin Chappell 68-72-69_209

Ian Poulter 68-72-69_209

Austin Cook 70-69-70_209

Chez Reavie 67-69-73_209

Bryson Nimmer 68-75-67_210

Beau Hossler 71-71-68_210

C.T. Pan 69-72-69_210

Broc Everett 69-72-69_210

Scott Piercy 71-70-69_210

Matt Fitzpatrick 71-70-69_210

Nick Taylor 67-73-70_210

Patrick Rodgers 67-70-73_210

Wilco Nienaber 68-68-74_210

Joseph Bramlett 71-72-68_211

Aaron Baddeley 70-73-68_211

Robby Shelton 72-71-68_211

Ben Taylor 72-70-69_211

Bill Haas 71-70-70_211

Ryan Armour 71-69-71_211

Davis Thompson 71-69-71_211

Vaughn Taylor 67-72-72_211

Henrik Norlander 70-68-73_211

Anirban Lahiri 69-73-70_212

Chase Seiffert 70-71-71_212

Will Gordon 68-75-70_213

Tommy Fleetwood 68-75-70_213

Rafael Campos 73-70-70_213

Russell Knox 71-71-71_213

Hank Lebioda 68-74-71_213

Sungjae Im 75-68-71_214

Peter Uihlein 73-70-71_214

Adam Schenk 73-70-71_214

Michael Gellerman 71-70-73_214

J.B. Holmes 69-74-72_215

Josh Teater 68-75-72_215

Robert Garrigus 69-74-72_215

Chris Baker 68-75-73_216

Tyler Duncan 70-72-74_216

Roger Sloan 67-75-74_216

Mark Hubbard 71-71-74_216

Matthew NeSmith 72-69-75_216

Jonathan Byrd 68-73-75_216

Byeong Hun An 67-73-76_216

Richard S. Johnson 67-76-74_217

Brandt Snedeker 72-70-75_217

Andrew Putnam 71-72-75_218

Did Not Finish Round

Chesson Hadley

Harris English

Dustin Johnson

Tain Lee

Leaderboard at time of suspension

SCORE THRU

Chesson Hadley -14 17

Harris English -10 17

Garrick Higgo -8 18

Dustin Johnson -8 17

Bo Van Pelt -7 18

Tyrrell Hatton -7 18

Danny Lee -6 18

Luke Donald -6 18

Jhonattan Vegas -6 18

Doc Redman -6 18

Pat Perez -6 18

Seamus Power -6 18

Tain Lee -6 17

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.