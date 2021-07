Korn Ferry Tour Maine Open Par Scores

Sunday At Falmouth Country Club North Course Falmouth, Maine Purse: $600,000 Yardage: 7,372; Par: 71 Final Round Chad Ramey, $108,000…

Sunday At Falmouth Country Club North Course Falmouth, Maine Purse: $600,000 Yardage: 7,372; Par: 71 Final Round

Chad Ramey, $108,000 67-65-68-68_268 -16

Joshua Creel, $54,000 71-62-72-64_269 -15

Steve Lewton, $31,500 68-67-70-65_270 -14

Seth Reeves, $31,500 71-67-66-66_270 -14

Nicolas Echavarria, $18,700 69-69-66-67_271 -13

Lee Hodges, $18,700 67-66-70-68_271 -13

Jim Knous, $18,700 64-69-68-70_271 -13

Spencer Levin, $18,700 69-65-68-69_271 -13

Taylor Moore, $18,700 72-65-65-69_271 -13

Cameron Young, $18,700 67-69-69-66_271 -13

Brady Schnell, $13,695 66-67-68-71_272 -12

Brett Stegmaier, $13,695 64-69-69-70_272 -12

Stephen Franken, $11,850 68-71-65-69_273 -11

Ben Kohles, $11,850 69-69-63-72_273 -11

Kyle Reifers, $10,200 68-66-70-70_274 -10

Kevin Roy, $10,200 68-69-69-68_274 -10

Dylan Wu, $10,200 70-70-64-70_274 -10

Josh McCarthy, $8,700 67-72-69-68_276 -8

Adam Svensson, $8,700 67-71-67-71_276 -8

Anders Albertson, $6,816 72-63-68-74_277 -7

Brent Grant, $6,816 64-66-74-73_277 -7

Justin Lower, $6,816 72-68-67-70_277 -7

Conrad Shindler, $6,816 69-69-67-72_277 -7

Peter Uihlein, $6,816 68-68-71-70_277 -7

Erik Barnes, $4,888 71-66-70-71_278 -6

Wade Binfield, $4,888 70-65-71-72_278 -6

Patrick Fishburn, $4,888 67-69-72-70_278 -6

Paul Haley II, $4,888 70-68-70-70_278 -6

Kevin Yu, $4,888 73-66-72-67_278 -6

Jake Knapp, $3,638 70-68-72-69_279 -5

Marcelo Rozo, $3,638 71-68-75-65_279 -5

Jamie Arnold, $3,638 67-70-69-73_279 -5

Mark Blakefield, $3,638 66-69-72-72_279 -5

Hayden Buckley, $3,638 71-68-68-72_279 -5

Alex Chiarella, $3,638 66-72-70-71_279 -5

Brandon Harkins, $3,638 69-69-70-71_279 -5

Taylor Pendrith, $3,638 69-68-68-74_279 -5

Nicholas Thompson, $3,638 70-70-70-69_279 -5

Dawie van der Walt, $3,638 69-70-70-70_279 -5

Chase Wright, $3,638 67-71-71-70_279 -5

David Kocher, $2,910 71-69-65-75_280 -4

Steve LeBrun, $2,910 64-73-73-70_280 -4

Dan McCarthy, $2,910 75-64-71-70_280 -4

Brian Richey, $2,910 66-72-73-69_280 -4

Nick Voke, $2,910 71-69-74-66_280 -4

Brandon Crick, $2,655 69-71-69-72_281 -3

Rodrigo Lee, $2,655 72-67-70-72_281 -3

Andy Pope, $2,655 71-69-72-69_281 -3

Jonathan Randolph, $2,655 68-72-74-67_281 -3

Billy Tom Sargent, $2,655 72-67-72-70_281 -3

Brandon Wu, $2,655 72-68-70-71_281 -3

Evan Harmeling, $2,544 69-70-70-73_282 -2

Whee Kim, $2,544 72-67-71-72_282 -2

Rick Lamb, $2,544 68-71-73-70_282 -2

Eric Cole, $2,514 71-68-70-74_283 -1

T.J. Vogel, $2,514 69-71-69-74_283 -1

Sangmoon Bae, $2,484 72-68-71-73_284 E

Andrew Novak, $2,484 75-64-73-72_284 E

Ben Silverman, $2,484 69-69-72-74_284 E

Trey Mullinax, $2,460 72-67-68-78_285 +1

Max Rottluff, $2,442 68-68-71-79_286 +2

Blake Trimble, $2,442 74-66-71-75_286 +2

Robby Ormand, $2,424 70-68-73-76_287 +3

Tag Ridings, $2,412 70-70-69-80_289 +5

James Driscoll, $2,400 71-69-71-79_290 +6

Patrick Flavin, $2,388 67-70-75-80_292 +8

