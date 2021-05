Korn Ferry Tour Simmons Bank Open-Snedeker Foundation Scores

Saturday At The Grove College Grove, Tenn. Purse: $600,000 Yardage: 7,368; Par: 72 Third Round Brent Grant 74-65-64_203 Austin Smotherman…

Saturday At The Grove College Grove, Tenn. Purse: $600,000 Yardage: 7,368; Par: 72 Third Round

Brent Grant 74-65-64_203

Austin Smotherman 65-69-69_203

David Skinns 68-69-67_204

Carl Yuan 70-67-67_204

Paul Haley II 68-68-69_205

Erik Barnes 68-71-68_207

Andrew Novak 71-65-71_207

Stephan Jaeger 65-70-72_207

David Kocher 70-70-68_208

Brandon Harkins 71-70-68_209

KK Limbhasut 68-71-70_209

Shawn Stefani 71-68-70_209

Lee Hodges 68-71-70_209

Trey Mullinax 69-69-71_209

Mito Pereira 67-71-71_209

T.J. Vogel 72-72-66_210

Joshua Creel 72-71-67_210

Peter Uihlein 73-70-67_210

Sahith Theegala 70-72-68_210

Taylor Moore 70-72-68_210

Nick Voke 70-70-70_210

Justin Lower 70-70-70_210

Kent Bulle 72-66-72_210

Jack Maguire 73-69-69_211

Callum Tarren 73-68-70_211

James Driscoll 72-69-70_211

Ryan McCormick 69-71-71_211

Tyrone Van Aswegen 68-71-72_211

Brian Campbell 70-69-72_211

Ollie Schniederjans 69-69-73_211

Chandler Blanchet 74-70-68_212

Cameron Tankersley 72-71-69_212

Braden Thornberry 72-71-69_212

Ben Kohles 71-70-71_212

Chase Johnson 71-68-73_212

John VanDerLaan 70-74-69_213

Charlie Saxon 72-71-70_213

Shad Tuten 71-72-70_213

J.T. Griffin 72-70-71_213

Max McGreevy 76-66-71_213

Taylor Montgomery 72-70-71_213

Rick Lamb 73-69-71_213

Hayden Buckley 71-69-73_213

Kevin Roy 70-70-73_213

Brad Hopfinger 72-68-73_213

Wes Roach 68-72-73_213

Jonathan Randolph 72-71-71_214

Nelson Ledesma 70-73-71_214

Nicolas Echavarria 74-69-71_214

Adam Svensson 69-73-72_214

Drew Weaver 71-71-72_214

Ryan Blaum 73-67-74_214

Fabián Gómez 72-68-74_214

Bryson Nimmer 74-65-75_214

Seth Reeves 73-71-71_215

Marcelo Rozo 72-72-71_215

Nicholas Lindheim 74-70-71_215

Tyson Alexander 69-75-71_215

Nick Hardy 72-72-71_215

Blayne Barber 71-73-71_215

Max Greyserman 72-71-72_215

Zecheng Dou 75-68-72_215

Greyson Sigg 71-72-72_215

Chad Ramey 71-68-76_215

John Chin 76-68-72_216

Bobby Bai 73-71-72_216

Alex Prugh 69-74-73_216

Dylan Wu 73-69-74_216

Tom Whitney 73-71-73_217

Augusto Núñez 72-71-74_217

Robert Garrigus 70-72-75_217

Sam Saunders 72-72-74_218

Anders Albertson 70-74-74_218

Wade Binfield 68-76-74_218

Jared Wolfe 71-72-75_218

Vince India 75-67-76_218

Brandon Wu 69-71-78_218

Stephen Franken 71-72-77_220

Rico Hoey 73-70-77_220

