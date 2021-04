PGA Tour Zurich Classic of New Orleans Par Scores

Thursday At TPC Louisiana Avondale, La. Purse: $7.4 million Yardage: 7,425; Par: 72 First Round Hovland/Ventura 32-30—62 -10 Garnett/Stallings 30-32—62…

Thursday At TPC Louisiana Avondale, La. Purse: $7.4 million Yardage: 7,425; Par: 72 First Round Hovland/Ventura 32-30—62 -10 Garnett/Stallings 30-32—62 -10 Champ/Finau 32-31—63 -9 Horschel/Burns 33-30—63 -9 Bradley/Steele 31-32—63 -9 Lee/Stanley 31-32—63 -9 Hubbard/Cappelen 31-32—63 -9 Oosthuizen/Schwartzel 32-31—63 -9 Leishman/Smith 31-32—63 -9 Schauffele/Cantlay 30-34—64 -8 Watson/Scheffler 32-32—64 -8 Hoffman/Watney 31-33—64 -8 Duncan/Schenk 31-33—64 -8 Sloan/Baddeley 33-31—64 -8 Clark/van Rooyen 32-32—64 -8 Thompson/Gordon 32-33—65 -7 Willett/Hatton 32-33—65 -7 Malnati/Baker 32-33—65 -7 Werenski/Uihlein 32-33—65 -7 Piercy/Bhatia 31-34—65 -7 Knox/Stuard 33-32—65 -7 Stenson/Rose 34-31—65 -7 Rahm/Palmer 33-32—65 -7 Kokrak/Perez 32-33—65 -7 Frittelli/Streelman 32-33—65 -7 Jones/Spaun 32-33—65 -7 Tringale/Castro 32-33—65 -7 Suh/Ghim 30-35—65 -7 Todd/Kirk 33-33—66 -6 Mitchell/Snedeker 35-31—66 -6 McDowell/Wallace 33-33—66 -6 Redman/Ryder 32-34—66 -6 Oppenheim/Murray 34-32—66 -6 Percy/Chalmers 33-33—66 -6 Ledesma/Gómez 33-33—66 -6 Cook/Landry 33-33—66 -6 Homa/Gooch 34-32—66 -6 Putnam/Harrington 32-35—67 -5 Kim/Hagy 33-34—67 -5 Laird/Taylor 34-33—67 -5 Hearn/Sucher 33-34—67 -5 Shelton/Hickok 33-34—67 -5 Hadley/Martin 34-33—67 -5 Grace/Varner III 34-33—67 -5 Noren/Norlander 32-35—67 -5 Hojgaard/Taylor 31-36—67 -5 Lebioda/Burgoon 33-34—67 -5 Gligic/Whaley 34-33—67 -5 Pieters/Lewis 35-32—67 -5 Higgs/Gellerman 34-33—67 -5 Dufner/Bozzelli 34-34—68 -4 Vegas/Romero 32-36—68 -4 Austin/Mediate 34-34—68 -4 Kang/Choi 34-34—68 -4 Im/An 34-34—68 -4 NeSmith/Seiffert 35-33—68 -4 Straka/Teater 34-34—68 -4 Wilkinson/McNeill 32-36—68 -4 Every/Beljan 36-32—68 -4 Holmes/Garrigus 34-34—68 -4 Campos/Anderson 34-34—68 -4 Lee/Bae 33-36—69 -3 Stadler/Wagner 34-35—69 -3 Merritt/Streb 33-36—69 -3 Hoge/Hossler 33-36—69 -3 McNealy/Bramlett 35-34—69 -3 Trainer/Hahn 34-35—69 -3 Dahmen/Griffin 34-35—69 -3 Gibson/Taylor 33-36—69 -3 Tway/Kraft 36-34—70 -2 Mahan/Haas 37-33—70 -2 Trahan/Barnes 36-34—70 -2 Reavie/Glover 34-36—70 -2 Van Pelt/List 33-37—70 -2 Morikawa/Wolff 34-36—70 -2 Kisner/Brown 34-36—70 -2 Blaum/Byrd 37-34—71 -1 Pan/Zhang 35-36—71 -1 Hoag/Roach 37-34—71 -1 Aphibarnrat/Atwal 36-35—71 -1

