Korn Ferry Tour MGM Resort Championship Par Scores

Sunday At Paiute Golf Resort Las Vegas Purse: $600,000 Sun Mountain Course Yardage: 7,112; Par: 72 Final Round

Peter Uihlein, $108,000 68-67-68-69_272 -16

David Lipsky, $45,000 70-68-73-65_276 -12

Jamie Lovemark, $45,000 69-66-69-72_276 -12

Taylor Moore, $27,000 69-67-71-71_278 -10

Aaron Baddeley, $20,100 71-65-73-70_279 -9

Nick Hardy, $20,100 71-68-71-69_279 -9

Braden Thornberry, $20,100 73-65-72-69_279 -9

Shad Tuten, $20,100 72-65-71-71_279 -9

Max Greyserman, $12,986 68-67-72-73_280 -8

Andrew Novak, $12,986 70-68-74-68_280 -8

Seamus Power, $12,986 70-66-70-74_280 -8

Kyle Reifers, $12,986 71-70-70-69_280 -8

Wes Roach, $12,986 71-67-71-71_280 -8

Austin Smotherman, $12,986 73-65-76-66_280 -8

Callum Tarren, $12,986 69-69-68-74_280 -8

Sahith Theegala, $12,986 70-69-70-71_280 -8

Patrick Fishburn, $8,418 71-68-68-74_281 -7

Max McGreevy, $8,418 71-70-71-69_281 -7

Mito Pereira, $8,418 73-68-72-68_281 -7

Davis Riley, $8,418 69-69-69-74_281 -7

Tom Whitney, $8,418 70-67-74-70_281 -7

Ryan Blaum, $5,728 71-68-68-75_282 -6

Eric Cole, $5,728 71-66-75-70_282 -6

Ryan McCormick, $5,728 70-68-74-70_282 -6

Trey Mullinax, $5,728 72-67-72-71_282 -6

Adam Svensson, $5,728 68-64-72-78_282 -6

Josh Teater, $5,728 71-68-70-73_282 -6

Julián Etulain, $4,149 69-69-76-69_283 -5

Erik Barnes, $4,149 71-65-73-74_283 -5

Joshua Creel, $4,149 71-69-74-69_283 -5

Alex Kang, $4,149 72-65-70-76_283 -5

Seung-Yul Noh, $4,149 72-66-74-71_283 -5

Augusto Núñez, $4,149 68-69-75-71_283 -5

Drew Weaver, $4,149 68-71-72-72_283 -5

Harrison Endycott, $3,450 75-66-70-73_284 -4

Joey Garber, $3,450 73-68-74-69_284 -4

Scott Langley, $3,450 71-68-70-75_284 -4

Martin Piller, $3,450 72-69-71-72_284 -4

Brandon Crick, $2,940 71-69-71-74_285 -3

Kevin Dougherty, $2,940 66-68-82-69_285 -3

David Skinns, $2,940 71-69-73-72_285 -3

Shawn Stefani, $2,940 75-66-71-73_285 -3

Tyrone Van Aswegen, $2,940 70-68-73-74_285 -3

Dawie van der Walt, $2,940 70-66-77-72_285 -3

Johnson Wagner, $2,940 71-66-77-71_285 -3

Greg Yates, $2,940 70-66-75-74_285 -3

Lukas Euler, $2,655 73-66-76-71_286 -2

Seth Reeves, $2,655 71-67-74-74_286 -2

John VanDerLaan, $2,655 70-65-75-76_286 -2

Jared Wolfe, $2,655 72-69-75-70_286 -2

Harry Hall, $2,580 68-68-72-79_287 -1

Dawson Armstrong, $2,538 74-67-72-75_288 E

Brett Coletta, $2,538 69-72-72-75_288 E

Robert Garrigus, $2,538 73-67-76-72_288 E

Grant Hirschman, $2,538 70-70-76-72_288 E

Lee Hodges, $2,484 75-66-73-75_289 +1

KK Limbhasut, $2,484 72-67-75-75_289 +1

Chad Ramey, $2,484 69-67-77-76_289 +1

Jonathan Randolph, $2,484 72-66-74-77_289 +1

Sam Saunders, $2,484 67-69-79-74_289 +1

Luke Kwon, $2,436 70-70-74-76_290 +2

Justin Suh, $2,436 69-71-72-78_290 +2

T.J. Vogel, $2,436 72-68-76-74_290 +2

Sangmoon Bae, $2,406 74-66-75-76_291 +3

Brady Schnell, $2,406 73-67-79-72_291 +3

John Chin, $2,388 69-72-74-77_292 +4

Zecheng Dou, $2,370 73-68-76-76_293 +5

Marcelo Rozo, $2,370 72-68-79-74_293 +5

Mark Baldwin, $2,334 73-67-76-78_294 +6

Erik Compton, $2,334 75-66-76-77_294 +6

Rhein Gibson, $2,334 72-67-79-76_294 +6

Dan McCarthy, $2,334 70-71-79-74_294 +6

Ethan Marcus, $2,304 71-69-77-79_296 +8

