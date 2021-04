ANA Inspiration/Kraft Nabisco Golf Champions

2021 — Patty Tavatanakit 2020 — x-Mirim Lee 2019 — Ko Jin-young 2018 — x-Pernilla Lindberg 2017 — x-So Yeon…

2021 — Patty Tavatanakit

2020 — x-Mirim Lee

2019 — Ko Jin-young

2018 — x-Pernilla Lindberg

2017 — x-So Yeon Ryu

2016 — Lydia Ko

2015 — x-Brittany Lincicome

2014 — Lexi Thompson

2013 — Inbee Park

2012 — x-Sun Young Yoo

2011 — Stacy Lewis

2010 — Yani Tseng

2009 — Brittany Lincicome

2008 — Lorena Ochoa

2007 — Morgan Pressel

2006 — x-Karrie Webb

2005 — Annika Sorenstam

2004 — Grace Park

2003 — Patricia Meunier-Lebouc

2002 — Annika Sorenstam

2001 — Annika Sorenstam

2000 — Karrie Webb

1999 — Dottie Pepper

1998 — Pat Hurst

1997 — x-Betsy King

1996 — Patty Sheehan

1995 — Nanci Bowen

1994 — Donna Andrews

1993 — Helen Alfredsson

1992 — x-Dottie (Pepper) Mochrie

1991 — Amy Alcott

1990 — Betsy King

1989 — Juli Inkster

1988 — Amy Alcott

1987 — Betsy King

1986 — Pat Bradley

1985 — Alice Miller

1984 — x-Juli Inkster

1983 — Amy Alcott

1982 — Sally Little

1981 — Nancy Lopez

1980 — Donna Caponi

1979 — Sandra Post

1978 — x-Sandra Post

1977 — Kathy Whitworth

1976 — Judy Rankin

1975 — Sandra Palmer

1974 — x-Jo Ann Prentice

1973 — Mickey Wright

1972 — Jane Blalock

x-won sudden death playoff

Kraft Nabisco (1972-2014); ANA Inspiration (2015-present)

