PGA Tour The Honda Classic Scores

Sunday At PGA National Champions Course Palm Beach Gardens, Fla. Purse: $7 million Yardage: 7,048; Par: 70 Final Round

Matt Jones (500), $1,260,000 61-70-69-68_268

Brandon Hagy (300), $763,000 69-62-76-66_273

Russell Henley (125), $320,600 64-69-73-68_274

Denny McCarthy (125), $320,600 68-65-74-67_274

C.T. Pan (125), $320,600 67-72-65-70_274

Chase Seiffert (125), $320,600 67-74-69-64_274

Brendan Steele (125), $320,600 73-65-71-65_274

Adam Hadwin (75), $190,750 72-65-70-68_275

Sungjae Im (75), $190,750 68-68-69-70_275

Zach Johnson (75), $190,750 67-68-70-70_275

Sam Ryder (75), $190,750 69-63-72-71_275

Camilo Villegas (75), $190,750 69-65-72-69_275

Kevin Chappell (54), $125,417 66-70-75-65_276

Adam Scott (54), $125,417 69-67-72-68_276

Robert Streb (54), $125,417 69-66-70-71_276

Steve Stricker (54), $125,417 66-71-70-69_276

Cameron Tringale (54), $125,417 67-68-69-72_276

Aaron Wise (54), $125,417 64-64-75-73_276

Stewart Cink (42), $82,950 71-64-70-72_277

Lucas Glover (42), $82,950 71-66-69-71_277

Harry Higgs (42), $82,950 68-67-74-68_277

John Huh (42), $82,950 68-70-70-69_277

Michael Thompson (42), $82,950 71-66-73-67_277

Harold Varner III (42), $82,950 71-65-71-70_277

Brice Garnett (33), $54,950 71-64-70-73_278

Chris Kirk (33), $54,950 68-71-67-72_278

Phil Mickelson (33), $54,950 71-68-69-70_278

Joaquin Niemann (33), $54,950 69-67-73-69_278

Roger Sloan (33), $54,950 71-69-66-72_278

Keegan Bradley (27), $45,850 69-69-67-74_279

Chase Koepka, $45,850 69-69-74-67_279

Jhonattan Vegas (27), $45,850 71-68-69-71_279

Cameron Davis (22), $39,900 66-71-70-73_280

Tyler McCumber (22), $39,900 70-69-70-71_280

Sepp Straka (22), $39,900 68-70-69-73_280

Will Gordon (16), $29,785 67-69-72-73_281

Mackenzie Hughes (16), $29,785 68-72-71-70_281

Satoshi Kodaira (16), $29,785 70-71-71-69_281

Nate Lashley (16), $29,785 68-71-74-68_281

Tom Lewis (16), $29,785 74-66-71-70_281

Shane Lowry (16), $29,785 67-66-74-74_281

Matthew NeSmith (16), $29,785 70-68-73-70_281

Adam Schenk (16), $29,785 72-66-72-71_281

Kevin Streelman (16), $29,785 69-67-73-72_281

Vincent Whaley (16), $29,785 73-67-68-73_281

Brian Gay (9), $19,070 71-67-73-71_282

Talor Gooch (9), $19,070 72-69-72-69_282

Lucas Herbert, $19,070 70-69-70-73_282

J.B. Holmes (9), $19,070 69-67-67-79_282

Mark Hubbard (9), $19,070 68-73-69-72_282

Alex Noren (9), $19,070 71-68-69-74_282

Pat Perez (9), $19,070 72-69-71-70_282

Jason Dufner (6), $16,478 68-68-75-72_283

Scott Harrington (6), $16,478 66-67-79-71_283

Jim Herman (6), $16,478 70-71-69-73_283

Keith Mitchell (6), $16,478 69-69-74-71_283

Charl Schwartzel (6), $16,478 70-69-71-73_283

Ryan Armour (5), $15,960 70-71-66-77_284

Jimmy Walker (5), $15,960 69-68-77-70_284

Beau Hossler (5), $15,540 71-70-72-72_285

William McGirt (5), $15,540 69-69-72-75_285

D.J. Trahan (5), $15,540 68-71-76-70_285

Erik van Rooyen (5), $15,540 70-70-69-76_285

Ted Potter, Jr. (4), $15,190 70-71-74-71_286

Rickie Fowler (4), $14,980 70-68-78-71_287

Stephen Stallings Jr., $14,980 71-70-70-76_287

Kiradech Aphibarnrat (4), $14,700 70-71-75-74_290

Bronson Burgoon (4), $14,700 69-70-78-73_290

