PGA Tour Arnold Palmer Invitational Scores

Sunday At Bay Hill Club and Lodge Orlando, Fla. Purse: $9.3 million Yardage: 7,409; Par: 72 Final Round

Bryson DeChambeau (550), $1,674,000 67-71-68-71_277

Lee Westwood (315), $1,013,700 69-71-65-73_278

Corey Conners (200), $641,700 66-69-71-74_280

Andrew Putnam (120), $391,375 70-72-69-71_282

Jordan Spieth (120), $391,375 70-69-68-75_282

Richy Werenski (120), $391,375 71-69-69-73_282

Christiaan Bezuidenhout, $313,875 70-70-70-73_283

Chris Kirk (86), $281,325 71-70-69-74_284

Jason Kokrak (86), $281,325 68-73-69-74_284

Keegan Bradley (65), $195,300 69-74-64-78_285

Paul Casey (65), $195,300 70-69-72-74_285

Matthew Fitzpatrick (65), $195,300 69-71-71-74_285

Tommy Fleetwood (65), $195,300 70-70-68-77_285

Charley Hoffman (65), $195,300 71-72-67-75_285

Max Homa (65), $195,300 70-70-72-73_285

Rory McIlroy (65), $195,300 66-71-72-76_285

Will Zalatoris, $195,300 73-68-72-72_285

Hideki Matsuyama (52), $132,525 75-70-69-72_286

Brendan Steele (52), $132,525 71-72-71-72_286

Matt Wallace (52), $132,525 70-73-72-71_286

Lanto Griffin (44), $97,557 69-68-73-77_287

Emiliano Grillo (44), $97,557 71-74-68-74_287

Tyrrell Hatton (44), $97,557 77-67-66-77_287

Sungjae Im (44), $97,557 69-70-72-76_287

Harold Varner III (44), $97,557 72-72-70-73_287

Harris English (35), $69,285 73-70-71-74_288

Branden Grace (35), $69,285 74-71-67-76_288

Bo Hoag (35), $69,285 74-70-71-73_288

Denny McCarthy (35), $69,285 72-73-67-76_288

Ian Poulter (35), $69,285 70-73-70-75_288

Jason Day (27), $55,614 70-72-68-79_289

Padraig Harrington (27), $55,614 70-74-69-76_289

Cameron Tringale (27), $55,614 70-75-69-75_289

Bernd Wiesberger, $55,614 72-71-72-74_289

Danny Willett (27), $55,614 73-71-68-77_289

Jason Dufner (19), $42,381 74-70-71-75_290

Charles Howell III (19), $42,381 74-72-70-74_290

Kevin Kisner (19), $42,381 73-72-67-78_290

Robert MacIntyre, $42,381 71-71-76-72_290

Pat Perez (19), $42,381 75-71-70-74_290

Kristoffer Ventura (19), $42,381 75-70-67-78_290

Doug Ghim (19), $42,381 71-73-65-81_290

Byeong Hun An (12), $30,287 68-74-75-74_291

Talor Gooch (12), $30,287 73-73-71-74_291

Mark Hubbard (12), $30,287 71-74-72-74_291

Martin Laird (12), $30,287 69-67-76-79_291

Keith Mitchell (12), $30,287 73-71-69-78_291

Kevin Na (12), $30,287 71-71-76-73_291

Will Gordon (8), $22,832 72-72-72-76_292

Viktor Hovland (8), $22,832 69-68-77-78_292

Zach Johnson (8), $22,832 74-70-72-76_292

Danny Lee (8), $22,832 73-71-71-77_292

Maverick McNealy (8), $22,832 71-72-72-77_292

Sebastián Muñoz (8), $22,832 68-76-72-76_292

Alex Noren (8), $22,832 72-71-70-79_292

Chez Reavie (8), $22,832 74-70-73-75_292

Tyler Duncan (6), $21,018 72-72-71-78_293

Jazz Janewattananond, $21,018 75-65-69-84_293

Patton Kizzire (6), $21,018 76-69-73-75_293

Patrick Rodgers (6), $21,018 73-72-69-79_293

Brendon Todd (6), $21,018 74-70-71-78_293

Erik van Rooyen (6), $21,018 72-74-72-75_293

John Huh (5), $20,181 74-71-72-77_294

Luke List (5), $20,181 71-72-75-76_294

Steve Stricker (5), $20,181 72-71-74-77_294

Lucas Glover (4), $19,716 72-74-72-77_295

Doc Redman (4), $19,716 73-73-76-73_295

Victor Perez, $19,344 69-74-78-75_296

Brandt Snedeker (4), $19,344 75-71-75-75_296

Russell Knox (3), $19,065 74-71-73-79_297

Henrik Norlander (3), $18,879 71-75-74-78_298

Rickie Fowler (3), $18,693 76-70-76-77_299

