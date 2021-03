NHRA Amalie Motor Oil Gatornationals Qualifying

Friday At Gainesville Raceway Gainesville, Fla. Friday’s First-round Qualifying Top Fuel 1. Steve Torrence, 3.699 seconds, 324.90 mph; 2. Doug…

Friday At Gainesville Raceway Gainesville, Fla. Friday’s First-round Qualifying Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.699 seconds, 324.90 mph; 2. Doug Kalitta, 3.746, 307.37; 3. Brittany Force, 3.747, 330.47; 4. Shawn Langdon, 3.749, 323.89; 5. Billy Torrence, 3.758, 296.11; 6. Josh Hart, 3.768, 324.44; 7. Clay Millican, 3.787, 317.94; 8. Mike Salinas, 3.807, 320.89; 9. Arthur Allen, 3.960, 265.64; 10. Mike Bucher, 4.029, 301.00; 11. Joe Morrison, 4.294, 224.06; 12. Antron Brown, 4.308, 187.18; 13. Doug Foley, 4.959, 146.34; 14. Krista Baldwin, 5.343, 125.74; 15. Justin Ashley, 5.700, 111.86; 16. Scott Palmer, 6.545, 94.33. Not Qualified: 17. Leah Pruett, 6.567, 94.57; 18. Todd Paton, broke.

Funny Car

1. Ron Capps, Dodge Charger, 3.895, 329.02; 2. Alexis DeJoria, Toyota Camry, 3.914, 324.28; 3. Tim Wilkerson, Ford Mustang, 3.917, 326.32; 4. J.R. Todd, Camry, 3.955, 325.61; 5. Cruz Pedregon, Charger, 3.971, 322.50; 6. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.998, 318.24; 7. Chad Green, Mustang, 3.998, 310.70; 8. Paul Lee, Charger, 4.033, 306.19; 9. Dave Richards, Mustang, 4.091, 292.14; 10. Matt Hagan, Charger, 4.308, 209.62; 11. Bobby Bode, Mustang, 4.402, 206.54; 12. Jim Campbell, Charger, 4.452, 212.86; 13. John Force, Camaro, 4.456, 207.94; 14. John Smith, Charger, 4.490, 185.21; 15. Bob Tasca III, Mustang, 4.546, 185.56; 16. Mike McIntire, Camry, 4.587, 188.94. Not Qualified: 17. Blake Alexander, 5.186, 143.31; 18. Terry Haddock, 7.221, 99.56.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.528, 210.77; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.536, 211.30; 3. Deric Kramer, Camaro, 6.540, 210.08; 4. Kenny Delco, Camaro, 6.543, 210.11; 5. Troy Coughlin Jr., Ford Mustang, 6.543, 209.85; 6. Kyle Koretsky, Camaro, 6.544, 210.18; 7. Chris McGaha, Camaro, 6.549, 210.83; 8. Alex Laughlin, Camaro, 6.555, 209.72; 9. Aaron Stanfield, Camaro, 6.557, 209.72; 10. Mason McGaha, Camaro, 6.558, 208.59; 11. Dallas Glenn, Camaro, 6.563, 209.92; 12. Matt Hartford, Camaro, 6.569, 208.71; 13. Bob Benza, Camaro, 6.579, 209.85; 14. Fernando Cuadra Jr., Mustang, 6.586, 209.43; 15. Val Smeland, Camaro, 6.598, 210.08; 16. Cristian Cuadra, Mustang, 6.603, 208.55. Not Qualified: 17. Richie Stevens, 6.615, 206.89; 18. Fernando Cuadra, 6.629, 208.46; 19. Alan Prusiensky, 6.726, 199.20; 20. John Callahan, 7.982, 190.70; 21. John Gaydosh Jr, 13.126, 69.36.

Pro Stock Motorcycle

1. Angelle Sampey, Suzuki, 6.746, 196.67; 2. Matt Smith, EBR, 6.768, 199.82; 3. Hector Arana Jr, EBR, 6.817, 198.32; 4. Karen Stoffer, Suzuki, 6.821, 193.90; 5. Joey Milton, Suzuki, 6.828, 195.31; 6. Scotty Pollacheck, EBR, 6.863, 197.22; 7. Ryan Oehler, EBR, 6.884, 195.28; 8. Jim Underdahl, Suzuki, 6.912, 194.21; 9. Angie Smith, EBR, 6.920, 196.39; 10. Marc Ingwersen, Buell, 6.948, 193.54; 11. Kelly Clontz, Suzuki, 6.982, 192.30; 12. Jianna Salinas, Suzuki, 6.987, 188.65; 13. Cory Reed, Suzuki, 6.988, 191.02; 14. David Barron, EBR, 7.149, 189.07; 15. Lance Bonham, Buell, 7.212, 187.08; 16. John Hall, Buell, 7.405, 137.37. Not Qualified: 17. Chris Bostick, 7.471, 153.61; 18. Pablo Gonzalez, 9.550, 89.30; 19. Michael Phillips, 15.790, 31.89; 20. Jerry Savoie, broke; 21. Steve Johnson, broke.

