Korn Ferry Tour Club Car Championship Scores

Sunday At Landings Club-Deer Creek Golf Course Savannah, Ga. Purse: $600,000 Yardage: 7,094; Par: 72 Final Round Adam Svensson wins…

Sunday At Landings Club-Deer Creek Golf Course Savannah, Ga. Purse: $600,000 Yardage: 7,094; Par: 72 Final Round Adam Svensson wins on the second playoff hole.

Adam Svensson, $108,000 68-68-69-66_271

Max McGreevy, $54,000 65-67-69-70_271

Brett Coletta, $28,600 67-67-69-69_272

George Cunningham, $28,600 68-69-69-66_272

Shad Tuten, $28,600 67-70-66-69_272

Taylor Moore, $20,700 68-70-68-67_273

Dawson Armstrong, $17,800 67-71-70-66_274

Zecheng Dou, $17,800 68-68-66-72_274

Carl Yuan, $17,800 69-71-70-64_274

Max Greyserman, $12,865 70-67-68-70_275

J.T. Griffin, $12,865 75-67-65-68_275

Jimmy Stanger, $12,865 71-70-70-64_275

Dawie van der Walt, $12,865 70-65-69-71_275

John VanDerLaan, $12,865 71-67-69-68_275

Greg Yates, $12,865 70-64-71-70_275

Kevin Dougherty, $8,715 71-67-67-71_276

Paul Haley II, $8,715 68-70-68-70_276

Steve Marino, $8,715 69-72-69-66_276

Jonathan Randolph, $8,715 70-71-68-67_276

Ben Silverman, $8,715 74-67-65-70_276

Curtis Thompson, $8,715 66-70-68-72_276

Chandler Blanchet, $5,728 72-68-70-67_277

Tommy Gainey, $5,728 69-71-68-69_277

Scott Gutschewski, $5,728 73-69-66-69_277

Brett Stegmaier, $5,728 70-68-69-70_277

T.J. Vogel, $5,728 74-67-69-67_277

Dylan Wu, $5,728 68-71-70-68_277

Brent Grant, $4,215 71-70-68-69_278

Harry Hall, $4,215 70-71-71-66_278

Brandon Harkins, $4,215 71-70-72-65_278

Ben Kohles, $4,215 69-71-69-69_278

Stuart Macdonald, $4,215 66-68-68-76_278

Chad Ramey, $4,215 71-70-67-70_278

Brian Campbell, $3,450 69-69-66-75_279

Steve LeBrun, $3,450 68-70-73-68_279

Ryan McCormick, $3,450 72-70-67-70_279

Andrew Novak, $3,450 74-67-67-71_279

Andy Pope, $3,450 70-70-72-67_279

Will Wilcox, $3,450 67-74-71-67_279

Hayden Buckley, $2,940 72-69-69-70_280

Erik Compton, $2,940 73-69-70-68_280

Nick Hardy, $2,940 70-72-66-72_280

Billy Kennerly, $2,940 69-72-69-70_280

Andrew Svoboda, $2,940 70-69-71-70_280

Tyrone Van Aswegen, $2,940 72-69-67-72_280

Joshua Creel, $2,618 72-69-69-71_281

Roberto Díaz, $2,618 70-72-70-69_281

Jake Knapp, $2,618 70-72-67-72_281

David Lipsky, $2,618 68-73-68-72_281

Taylor Montgomery, $2,618 70-67-67-77_281

Alex Prugh, $2,618 69-70-68-74_281

Callum Tarren, $2,618 72-69-70-70_281

Sahith Theegala, $2,618 69-69-75-68_281

Austen Truslow, $2,618 69-68-70-74_281

Brandon Crick, $2,496 71-71-71-69_282

Vince India, $2,496 70-71-66-75_282

David Kocher, $2,496 69-72-71-70_282

Seth Reeves, $2,496 71-69-71-71_282

Ryan Ruffels, $2,496 71-70-65-76_282

Derek Lamely, $2,454 71-71-72-69_283

José de Jesús Rodríguez, $2,454 68-70-74-71_283

Mark Baldwin, $2,412 73-69-72-70_284

Harrison Endycott, $2,412 70-72-72-70_284

Nicholas Lindheim, $2,412 71-69-75-69_284

Kevin Lucas, $2,412 68-73-73-70_284

Davis Riley, $2,412 72-69-69-74_284

Brett Drewitt, $2,346 72-70-70-73_285

Patrick Fishburn, $2,346 69-73-76-67_285

Joey Garber, $2,346 67-72-68-78_285

John Oda, $2,346 72-70-70-73_285

Martin Piller, $2,346 75-67-69-74_285

Brian Richey, $2,346 70-69-70-76_285

Michael Arnaud, $2,298 69-71-71-75_286

Charlie Saxon, $2,298 71-71-71-73_286

Tyson Alexander, $2,274 69-73-72-73_287

Matt Oshrine, $2,274 73-69-73-72_287

Zach Zaback, $2,256 69-71-75-74_289

Copyright © 2021 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.