European Tour Magical Kenya Open Par Scores

Sunday At Karen Country Club Nairobi, Kenya Purse: $1.1 million Yardage: 6,921; Par: 71 Final Round

Justin Harding, South Africa 66-67-64-66_263 -21

Kurt Kitayama, United States 67-66-66-66_265 -19

Connor Syme, Scotland 65-67-71-64_267 -17

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 67-70-68-63_268 -16

Jean-Baptiste Gonnet, France 68-68-66-67_269 -15

Jacques Kruyswijk, South Africa 68-72-65-64_269 -15

Romain Langasque, France 67-70-67-65_269 -15

Pep Angles, Spain 70-67-67-66_270 -14

Dean Burmester, South Africa 68-64-71-67_270 -14

Calum Hill, Scotland 65-68-67-70_270 -14

Sam Horsfield, England 65-71-69-65_270 -14

Nino Bertasio, Italy 67-69-69-66_271 -13

Guido Migliozzi, Italy 71-65-67-68_271 -13

Kalle Samooja, Finland 65-66-72-68_271 -13

Justin Walters, South Africa 67-71-68-65_271 -13

Gaganjeet Bhullar, India 66-72-69-65_272 -12

George Coetzee, South Africa 72-66-69-65_272 -12

Jamie Donaldson, Wales 69-67-69-67_272 -12

Victor Dubuisson, France 68-68-70-66_272 -12

Scott Hend, Austria 67-64-68-73_272 -12

Garrick Higgo, South Africa 67-68-68-69_272 -12

Garrick Porteous, England 71-68-67-66_272 -12

Johannes Veerman, United States 68-69-62-73_272 -12

Darren Fichardt, South Africa 69-70-67-67_273 -11

Adrian Otaegui, Spain 70-67-68-68_273 -11

Aaron Rai, England 70-67-70-66_273 -11

Jayden Trey Schaper, South Africa 68-70-65-70_273 -11

John Catlin, United States 71-69-69-65_274 -10

Richard Mcevoy, England 70-70-65-69_274 -10

Wilco Nienaber, South Africa 67-69-71-67_274 -10

Marcel Schneider, Germany 70-69-69-66_274 -10

Jack Senior, England 68-68-71-67_274 -10

Louis De Jager, South Africa 70-70-66-69_275 -9

Grant Forrest, Scotland 73-66-68-68_275 -9

Maximilian Kieffer, Germany 68-72-69-66_275 -9

Niklas Lemke, Sweden 67-71-68-69_275 -9

Ondrej Lieser, Czech Republic 72-68-71-64_275 -9

Bernd Ritthammer, Germany 65-71-67-72_275 -9

Ricardo Santos, Portugal 71-66-68-70_275 -9

Oliver Wilson, England 70-67-72-66_275 -9

Ben Evans, England 71-68-71-66_210 -8

Gavin Green, Malaysia 68-69-68-71_276 -8

Joachim B. Hansen, Denmark 68-69-69-70_276 -8

Joost Luiten, Netherlands 70-69-67-70_276 -8

Benjamin Poke, Denmark 69-70-69-68_276 -8

Dale Whitnell, England 66-70-68-72_276 -8

Soren Kjeldsen, Denmark 67-69-71-70_277 -7

Francesco Laporta, Italy 70-67-68-72_277 -7

Adrian Meronk, Poland 65-73-67-72_277 -7

Richie Ramsay, Scotland 67-65-77-68_277 -7

Jordan Smith, England 68-70-69-70_277 -7

Richard Bland, England 71-69-71-67_278 -6

Ashley Chesters, England 71-68-67-72_278 -6

Aaron Cockerill, Canada 71-69-69-69_278 -6

Jens Fahrbring, Sweden 72-67-69-70_278 -6

Matt Ford, England 68-72-70-68_278 -6

Lorenzo Gagli, Italy 70-70-71-67_278 -6

Raphael Jacquelin, France 65-68-73-72_278 -6

Damien Perrier, France 68-71-74-65_278 -6

Matthias Schwab, Austria 71-66-72-69_278 -6

Darius Van Driel, Netherlands 69-71-71-67_278 -6

Julien Guerrier, France 70-70-70-69_279 -5

Lorenzo Scalise, Italy 72-68-68-71_279 -5

Scott Vincent, Zimbabwe 68-71-71-69_279 -5

Rikard Karlberg, Sweden 71-68-70-71_280 -4

Robin Sciot-Siegrist, France 73-66-72-69_280 -4

Toby Tree, England 67-73-69-71_280 -4

Lars Van Meijel, Netherlands 68-69-69-74_280 -4

Romain Wattel, France 69-71-72-68_280 -4

Gregory Havret, France 67-73-71-70_281 -3

Benjamin Hebert, France 64-72-75-70_281 -3

Matthew Southgate, Britain 66-69-75-71_281 -3

Kyongjun Moon, Korea 70-69-71-72_282 -2

Haydn Porteous, South Africa 70-70-75-67_282 -2

JC Ritchie, South Africa 69-70-69-74_282 -2

Lee Slattery, England 71-69-75-68_283 -1

Samuel Njoroge Chege, Kenya 72-68-74-70_284 E

