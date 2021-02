European Tour Saudi International Soft-Bank Par Scores

Sunday At Royal Greens Golf and Counrty Club King Abdullah Economic City, Saudi Arabia Purse: $3.5 million Yardage: 6,900; Par:…

Sunday At Royal Greens Golf and Counrty Club King Abdullah Economic City, Saudi Arabia Purse: $3.5 million Yardage: 6,900; Par: 72 Final Round

Dustin Johnson, United States 67-64-66-68_265 -15

Justin Rose, England 68-66-68-65_267 -13

Tony Finau, United States 68-65-67-67_267 -13

Calum Hill, Scotland 65-68-68-67_268 -12

Victor Perez, France 67-66-66-69_268 -12

Rasmus Hojgaard, Denmark 70-69-68-62_269 -11

Ryan Fox, New Zealand 65-65-71-68_269 -11

Viktor Hovland, Norway 68-66-67-68_269 -11

Tyrell Hatton, England 67-67-66-69_269 -11

Thomas Pieters, Belgium 65-71-68-66_270 -10

George Coetzee, South Africa 66-70-65-69_270 -10

Sean Crocker, United States 68-72-65-66_271 -9

Paul Casey, England 69-68-67-67_271 -9

Kurt Kitayama, United States 67-68-68-68_271 -9

David Horsey, England 61-71-69-70_271 -9

Sergio Garcia, Spain 70-67-64-70_271 -9

Soren Kjeldsen, Denmark 69-66-65-71_271 -9

Bryson Dechambeau, United States 65-70-68-69_272 -8

Ian Poulter, England 67-69-67-69_272 -8

Martin Kaymer, Germany 67-68-66-71_272 -8

Cormac Sharvin, Northern Ireland 70-69-66-68_273 -7

Chris Paisley, England 68-67-69-69_273 -7

Kevin Na, United States 69-63-71-70_273 -7

Laurie Canter, England 66-68-68-71_273 -7

Stephen Gallacher, Scotland 62-68-72-71_273 -7

Antoine Rozner, France 67-67-72-68_274 -6

Tommy Fleetwood, England 68-65-73-68_274 -6

Steven Brown, England 68-67-73-66_274 -6

Maximilian Kieffer, Germany 71-67-67-70_275 -5

Robert Macintyre, Scotland 71-68-65-71_275 -5

Shane Lowry, Ireland 69-68-67-71_275 -5

Matthew Southgate, England 70-67-65-73_275 -5

Jeff Winther, England 67-73-66-70_276 -4

Wilco Nienaber, South Africa 71-67-67-71_276 -4

Rafa Cabrera Bello, Spain 69-69-69-69_276 -4

Mikko Korhonen, Finland 66-70-71-69_276 -4

Ashun Wu, China 68-68-68-72_276 -4

Jamie Donaldson, Wales 72-67-69-68_276 -4

Guido Migliozzi, Italy 68-67-74-67_276 -4

Andy Sullivan, England 66-66-68-76_276 -4

Jason Kokrak, United States 70-67-69-71_277 -3

Justin Harding, South Africa 68-70-68-71_277 -3

Justin Walters, South Africa 68-68-70-71_277 -3

James Morrison, Scotland 67-73-67-70_277 -3

Mattias Schwab, Austria 68-72-67-70_277 -3

Dean Burmester, South Africa 69-71-68-69_277 -3

Joost Luiten, Netherlands 67-66-75-69_277 -3

Jhonattan Vegas, Venezuela 66-74-68-69_277 -3

Kiradech Aphibarnrat, Thailand 73-67-68-69_277 -3

Julian Suri, United States 69-67-70-72_278 -2

Masahiro Kawamura, Japan 66-71-68-73_278 -2

Lee Westwood, England 67-70-67-74_278 -2

Christiaan Bezuidenhout, South Africa 68-69-69-73_279 -1

Takumi Kanaya, Japan 67-71-69-72_279 -1

Fabrizio Zanotti, Paraguay 66-71-67-75_279 -1

Phil Mickelson, United States 68-67-72-72_279 -1

Ross Fisher, England 69-70-68-72_279 -1

Bernd Wiesberger, Austria 64-68-71-76_279 -1

Thomas Detry, Belgium 67-70-71-71_279 -1

Matthieu Pavon, France 68-72-67-72_279 -1

Pablo Larrazabal, Spain 69-71-69-70_279 -1

Abraham Ancer, Mexico 71-69-70-69_279 -1

Wade Ormsby, Austria 71-69-69-71_280 E

Danny Willett, England 67-72-71-70_280 E

Ross McGowan, England 68-72-73-67_280 E

Patrick Reed, United States 69-70-68-74_281 +1

Richard Sterne, South Africa 69-70-68-74_281 +1

Oliver Wilson, England 68-72-69-72_281 +1

Graeme Mcdowell, Northern Ireland 70-70-73-68_281 +1

Marcus Kinhult, Sweden 65-68-74-75_282 +2

Joachim B. Hansen, Denmark 70-70-68-75_283 +3

Jazz Janewattananond, Thailand 69-70-68-77_284 +4

Mike Lorenzo-Vera, France 69-70-70-75_284 +4

Romain Langasque, France 69-67-77-71_284 +4

Julien Guerrier, France 70-70-73-74_287 +7

David Law, Scotland 70-70-69-79_288 +8

