Friday, Nov. 27 EAST Bryant 75, New Hampshire 72 Rutgers 83, Monmouth (NJ) 38 West Virginia 83, Fresno St. 62…

Friday, Nov. 27

EAST

Bryant 75, New Hampshire 72

Rutgers 83, Monmouth (NJ) 38

West Virginia 83, Fresno St. 62

SOUTH

Arkansas 98, Wake Forest 82

Clemson 92, Presbyterian 47

Maryland 94, Davidson 72

MIDWEST

Michigan St. 77, St. Francis (Pa.) 44

Ohio 86, Notre Dame 85

Wichita St. 78, Texas A&M-CC 58

FAR WEST

Grand Canyon 93, Weber St. 72

___

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.