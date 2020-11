MLS Leaders

Through Saturday, October 31 Goals Diego Rossi, LFC 13 Gyasi Zardes, CLB 11 Robert Beric, CHI 10 Raul Ruidiaz, SEA…

Through Saturday, October 31

Goals Diego Rossi, LFC 13 Gyasi Zardes, CLB 11 Robert Beric, CHI 10 Raul Ruidiaz, SEA 10 Chris Mueller, ORL 9 Cristian Pavon, LA 9 Ayo Akinola, TOR 8 Jeremy Ebobisse, POR 8 Damir Kreilach, RSL 8 Jordan Morris, SEA 8 Alejandro Pozuelo, TOR 8 Kacper Przybylko, PHI 8 Diego Valeri, POR 8 Bradley Wright-Phillips, LFC 8 Assists Alejandro Pozuelo, TOR 10 Darwin Quintero, HOU 10 Nicolas Lodeiro, SEA 9 Yimmi Chara, POR 8 Cristian Espinoza, SJ 8 Brenden Aaronson, PHI 7 Lewis Morgan, MCF 7 Jordan Morris, SEA 7 Cristian Pavon, LA 7 Brian Rodriguez, LFC 7 Pedro Santos, CLB 7

Shots Valentin Castellanos, NYC 63 Diego Rossi, LFC 61 Cristian Pavon, LA 60 Darwin Quintero, HOU 59 Gustavo Bou, NE 57 Robert Beric, CHI 55 Adam Buksa, NE 52 Memo Rodriguez, HOU 52 Lewis Morgan, MCF 50 Johnny Russell, KC 50

Shots on Goal Diego Rossi, LFC 30 Valentin Castellanos, NYC 27 Robert Beric, CHI 26 Cristian Pavon, LA 24 Darwin Quintero, HOU 24 Alejandro Pozuelo, TOR 23 Kacper Przybylko, PHI 23 Gustavo Bou, NE 21 Adam Buksa, NE 20 Franco Jara, DAL 19 Damir Kreilach, RSL 19 Raul Ruidiaz, SEA 19

Cautions Alejandro Bedoya, PHI 9 Luis Binks, MTL 8 Leandro Gonzalez Pirez, MCF 8 Andres Reyes, MCF 8 Valentin Castellanos, NYC 7 Lucas Cavallini, VAN 7 Diego Chara, POR 7 Franco Escobar, ATL 7 Thiago Santos, DAL 7 Matias Vera, HOU 7 Eryk Williamson, POR 7

Cards Y R TOTAL Alejandro Bedoya, PHI 9 0 9 Luis Binks, MTL 8 1 9 Andres Reyes, MCF 8 1 9 Lucas Cavallini, VAN 7 1 8 Leandro Gonzalez Pirez, MCF 8 0 8 Matias Vera, HOU 7 1 8 Julian Araujo, LA 6 1 7 Valentin Castellanos, NYC 7 0 7 Diego Chara, POR 7 0 7 Franco Escobar, ATL 7 0 7 Thiago Santos, DAL 7 0 7 Eryk Williamson, POR 7 0 7

Goals-Allowed Avg. Eloy Room, CLB 0.80 Andre Blake, PHI 0.86 JT Marcinkowski, SJ 0.89 Jimmy Maurer, DAL 0.90 Joe Willis, NSH 0.90 Dayne St. Clair, MIN 0.91 Ryan Meara, NYR 0.94 Stefan Frei, SEA 0.95 Matt Turner, NE 0.95 Sean Johnson, NYC 0.95

Shutouts Joe Willis, NSH 9 Andre Blake, PHI 8 Sean Johnson, NYC 7 Eloy Room, CLB 7 Stefan Frei, SEA 6 Jimmy Maurer, DAL 6 Tim Melia, KC 6 Matt Turner, NE 6 Quentin Westberg, TOR 6 Brad Guzan, ATL 5 Dayne St. Clair, MIN 5 Przemyslaw Tyton, CIN 5

Saves Marko Maric, HOU 75 Sean Johnson, NYC 74 Clement Diop, MTL 64 Andre Blake, PHI 63 Matt Turner, NE 63 Joe Willis, NSH 62 Steve Clark, POR 53 Brad Guzan, ATL 53 Tim Melia, KC 53 Jimmy Maurer, DAL 51

