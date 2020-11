Masters Tournament Scores

Friday At Augusta National Golf Club Augusta, Ga. Purse: $11.5 million Yardage: 7,475; Par: 72 Second Round Jon Rahm 69-66_135…

Friday At Augusta National Golf Club Augusta, Ga. Purse: $11.5 million Yardage: 7,475; Par: 72 Second Round

Jon Rahm 69-66_135

Abraham Ancer 68-67_135

Cameron Smith 67-68_135

Justin Thomas 66-69_135

Dustin Johnson 65-70_135

Hideki Matsuyama 68-68_136

Patrick Reed 68-68_136

C.T. Pan 70-66_136

Patrick Cantlay 70-66_136

Sungjae Im 66-70_136

Danny Willett 71-66_137

Tommy Fleetwood 71-66_137

Justin Rose 67-70_137

Louis Oosthuizen 68-70_138

Sebastian Munoz 70-68_138

Dylan Frittelli 65-73_138

Paul Casey 65-74_139

Tiger Woods 68-71_139

Scottie Scheffler 71-68_139

Corey Conners 74-65_139

Brooks Koepka 70-69_139

Phil Mickelson 69-70_139

Webb Simpson 67-73_140

Xander Schauffele 67-73_140

Jazz Janewattananond 69-71_140

Rickie Fowler 70-70_140

Billy Horschel 70-70_140

Si Woo Kim 70-71_141

Charles Howell III 71-70_141

Kevin Na 73-68_141

Rory McIlroy 75-66_141

Victor Perez 70-71_141

a-John Augenstein 69-72_141

Bernhard Langer 68-73_141

Lee Westwood 68-74_142

Matt Wallace 69-73_142

Marc Leishman 70-72_142

Brandt Snedeker 71-71_142

Shugo Imahira 72-70_142

Adam Scott 70-72_142

Christiaan Bezuidenhout 69-73_142

Cameron Champ 68-74_142

Mike Weir 71-72_143

Ian Poulter 72-71_143

a-Andy Ogletree 73-70_143

Shane Lowry 74-69_143

Bubba Watson 74-69_143

Chez Reavie 71-72_143

Bernd Wiesberger 71-72_143

Tony Finau 69-75_144

Bryson DeChambeau 70-74_144

Jimmy Walker 71-73_144

Charl Schwartzel 73-71_144

Rafael Cabrera Bello 73-71_144

Jordan Spieth 74-70_144

Sung Kang 75-69_144

Matthew Fitzpatrick 74-70_144

Zach Johnson 73-71_144

Nick Taylor 72-72_144

Collin Morikawa 70-74_144

Missed Cut

Matt Kuchar 70-75_145

Henrik Stenson 71-74_145

Gary Woodland 72-73_145

Graeme McDowell 72-73_145

Adam Hadwin 74-71_145

Andrew Putnam 73-72_145

Byeong-Hun An 72-73_145

Max Homa 70-75_145

Justin Harding 75-71_146

Brendon Todd 73-73_146

Larry Mize 70-77_147

Kevin Kisner 71-76_147

Lanto Griffin 74-73_147

Tyrrell Hatton 73-74_147

Matthew Wolff 70-77_147

Jason Day 70-78_148

Jason Kokrak 71-77_148

Tyler Duncan 77-71_148

a-James Sugrue 77-71_148

J.T. Poston 73-75_148

a-Lukas Michel 76-74_150

Fred Couples 77-73_150

Francesco Molinari 72-78_150

Nate Lashley 75-76_151

Lucas Glover 77-74_151

Sandy Lyle 78-73_151

a-Yuxin Lin 79-73_152

Jose Maria Olazabal 78-80_158

Andrew Landry 78-82_160

a-Abel Gallegos 79-81_160

Withdrew

Vijay Singh

Erik van Rooyen

