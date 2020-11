Masters Tournament Par Scores

Friday At Augusta National Golf Club Augusta, Ga. Purse: $11.5 million Yardage: 7,475; Par: 72 Second Round Suspended for Darkness…

Friday At Augusta National Golf Club Augusta, Ga. Purse: $11.5 million Yardage: 7,475; Par: 72 Second Round Suspended for Darkness (49 DNF)

Abraham Ancer 68-67_135 -9

Cameron Smith 67-68_135 -9

Justin Thomas 66-69_135 -9

Dustin Johnson 65-70_135 -9

Patrick Cantlay 70-66_136 -8

Sungjae Im 66-70_136 -8

Danny Willett 71-66_137 -7

Tommy Fleetwood 71-66_137 -7

Justin Rose 67-70_137 -7

Sebastian Munoz 70-68_138 -6

Dylan Frittelli 65-73_138 -6

Phil Mickelson 69-70_139 -5

Brooks Koepka 70-69_139 -5

Rickie Fowler 70-70_140 -4

Billy Horschel 70-70_140 -4

a-John Augenstein 69-72_141 -3

Bernhard Langer 68-73_141 -3

Rory McIlroy 75-66_141 -3

Victor Perez 70-71_141 -3

Shugo Imahira 72-70_142 -2

Adam Scott 70-72_142 -2

Christiaan Bezuidenhout 69-73_142 -2

Cameron Champ 68-74_142 -2

Chez Reavie 71-72_143 -1

Bubba Watson 74-69_143 -1

Bernd Wiesberger 71-72_143 -1

a-James Sugrue 72-71_143 -1

Nick Taylor 72-72_144 E

Sung Kang 75-69_144 E

Collin Morikawa 70-74_144 E

Matthew Fitzpatrick 74-70_144 E

Zach Johnson 73-71_144 E

Byeong-Hun An 72-73_145 +1

Max Homa 70-75_145 +1

Andrew Putnam 73-72_145 +1

Justin Harding 75-71_146 +2

Brendon Todd 73-73_146 +2

Matthew Wolff 70-77_147 +3

Tyrrell Hatton 73-74_147 +3

J.T. Poston 73-75_148 +4

Francesco Molinari 72-78_150 +6

Fred Couples 77-73_150 +6

Jose Maria Olazabal 78-80_158 +14

Did Not Finish Second Round

Paul Casey

Webb Simpson

Xander Schauffele

Hideki Matsuyama

Lee Westwood

Louis Oosthuizen

Patrick Reed

Tiger Woods

Jazz Janewattananond

Jon Rahm

Tony Finau

Matt Wallace

C.T. Pan

Marc Leishman

Larry Mize

Matt Kuchar

Bryson DeChambeau

Jason Day

Si Woo Kim

Jimmy Walker

Brandt Snedeker

Charles Howell III

Kevin Kisner

Scottie Scheffler

Henrik Stenson

Jason Kokrak

Mike Weir

Ian Poulter

Gary Woodland

Graeme McDowell

Kevin Na

Charl Schwartzel

a-Andy Ogletree

Rafael Cabrera Bello

Corey Conners

Adam Hadwin

Shane Lowry

Lanto Griffin

Jordan Spieth

Vijay Singh

Nate Lashley

a-Lukas Michel

Erik van Rooyen

Tyler Duncan

Lucas Glover

Sandy Lyle

Andrew Landry

a-Yuxin Lin

Copyright © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.