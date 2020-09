Tour de France Results

Tuesday 5th Stage A 114 mile ride from Gap to Privas 1. Wout van Aert, Belgium, Team Jumbo-Visma, 04:21:22. 2.…

Tuesday 5th Stage A 114 mile ride from Gap to Privas

1. Wout van Aert, Belgium, Team Jumbo-Visma, 04:21:22.

2. Cees Bol, Netherlands, Team Sunweb, same time.

3. Sam Bennett, Ireland, Deceuninck-Quickstep, same time.

4. Peter Sagan, Slovakia, Bora-Hansgrohe, same time.

5. Jasper Stuyven, Belgium, Trek-Segafredo, same time.

6. Luka Mezgec, Slovenia, Mitchelton-Scott, same time.

7. Bryan Coquard, France, B&B Hotels-Vital Concept, same time.

8. Caleb Ewan Australia, Lotto Soudal, same time.

9. Clement Venturini, France, AG2R la Mondiale, same time.

10. Hugo Hofstetter, France, Israel Start-Up Nation, same time.

11. Giacomo Nizzolo, Italy, NTT Pro Cycling, same time.

12. Christophe Laporte, France, Cofidis, same time.

13. Casper Phillip Pedersen, Denmark, Team Sunweb, same time.

14. Alexander Kristoff, Norway, UAE Team Emirates, same time.

15. Hugo Houle, Canada, Astana Pro Team, same time.

16. Julian Alaphilippe, France, Deceuninck-Quickstep, same time.

17. Adam Yates, Britian, Mitchelton-Scott, same time.

18. Egan Arley Bernal Gomez, Colombia, Ineos Grenadiers, same time.

19. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro Team, same time.

20. Greg Van Avermaet, Belgium, CCC Team, same time.

Overall Standings (5 stages)

1. Adam Yates, Britian, Mitchelton-Scott, 22:28:30

2. Primoz Roglic, Slovenia, Team Jumbo-Visma, :03

3. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, :07

4. Guillaume Martin, France, Cofidis :09

5. Egan Arley Bernal Gomez, Colombia, Ineos Grenadiers, :13

6. Tom Dumoulin, Netherlands, Team Jumbo-Visma, :13

7. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Samsic, :13

8. Esteban Chaves, Colombia, Mitchelton-Scott, :13

9. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro Team, :13

10. Romain Bardet, France, AG2R la Mondiale, 0:00:13

