Tour de France Results

Sunday 9th Stage A 153-kilometer (95-mile) ride from Pau to Laruns

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, 03:55:17.

2. Primoz Roglic, Slovenia, Team Jumbo-Visma, same time.

3. Marc Hirschi, Switzerland, Team Sunweb, same time.

4. Egan Arley Bernal Gomez, Colombia, Ineos Grenadiers, same time.

5. Mikel Landa Meana, Spain, Bahrain McLaren, same time.

6. Bauke Mollema, Netherlands, Trek-Segafredo, 00:11.

7. Guillaume Martin, France, Cofidis, 00:11.

8. Romain Bardet, France, AG2R la Mondiale, 00:11.

9. Richie Porte, Australia, Trek-Segafredo, 00:11.

10. Rigoberto Uran, Colombia, EF Pro Cycling 00:11.

11. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Samsic, 00:11.

12. Damiano Caruso, Italy, Bahrain McLaren, 00:54.

13. Alejandro Valverde, Spain, Movistar Team, 00:54.

14. Richard Carapaz, Ecuador, Ineos Grenadiers, 00:54.

15. Adam Yates, Britian, Mitchelton-Scott, 00:54.

16. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro Team, 00:54

17. Tom Dumoulin, Netherlands, Team Jumbo-Visma, 00:54.

18. Enric Mas Nicolau, Spain, Movistar Team, :00:54.

19. Ion Izaguirre Insausti, Spain, Astana Pro Team, 01:14.

20. Sergio Andres Higuita Garcia, Colombia, EF Pro Cycling, 03:12.

Overall Standings (9 stages)

1. Primoz Roglic, Slovenia, Team Jumbo-Visma, 38:40:01.

2. Egan Arley Bernal Gomez, Colombia, Ineos Grenadiers, :21.

3. Guillaume Martin, France, Cofidis, :28.

4. Romain Bardet, France, AG2R la Mondiale, :30.

5. Nairo Quintana, Colombia, Team Arkea-Samsic, :32.

6. Rigoberto Uran, Colombia, EF Pro Cycling, :32.

7. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates, :44

8. Adam Yates, Britian, Mitchelton-Scott, 01:02.

9. Miguel Angel Lopez Moreno, Colombia, Astana Pro Team, 01:15.

10. Mikel Landa Meana, Spain, Bahrain McLaren, 01:42.

