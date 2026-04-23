NFL Team-by-Team Draft

April 23-25
Arizona
1. (3) Jeremiyah Love, rb, Notre Dame.
Atlanta
No selection.
Baltimore
1. (14) Olaivavega Ioane, g, Penn State.
Buffalo
No selection.
Carolina
1. (19) Monroe Freeling, ot, Georgia.
Chicago
1. (25) Dillon Thieneman, s, Oregon.
Cincinnati
No selection.
Cleveland
1. (9) Spencer Fano, ot, Utah.
1. (24) KC Concepcion, wr, Texas A&M.
Dallas
1. (11) Caleb Downs, s, Ohio State.
1. (23) Malachi Lawrence, lb, UCF.
Denver
No selection.
Detroit
1. (17) Blake Miller, ot, Clemson.
Green Bay
No selection.
Houston
1. (26) Keylan Rutledge, g, Georgia Tech.
Indianapolis
No selection.
Jacksonville
No selection.
Kansas City
1. (6) Mansoor Delane, cb, LSU.
1. (29) Peter Woods, dt, Clemson.
Las Vegas
1. (1) Fernando Mendoza, qb, Indiana.
L.A. Chargers
1. (22) Akheem Mesidor, lb, Miami.
L.A. Rams
1. (13) Ty Simpson, qb, Alabama.
Miami
1. (12) Kadyn Proctor, ot, Alabama.
1. (27) Chris Johnson, cb, San Diego State.
Minnesota
1. (18) Caleb Banks, dt, Florida.
New England
1. (28) Caleb Lomu, ot, Utah.
New Orleans
1. (8) Jordyn Tyson, wr, Arizona State.
N.Y. Giants
1. (5) Arvell Reese, lb, Ohio State.
1.(10) Francis Mauigoa, ot, Miami. 1.
N.Y. Jets
1. (2) David Bailey, lb, Texas Tech.
1. (16) Kenyon Sadiq, te, Oregon.
1. (30) Omar Cooper Jr., wr, Indiana.
Philadelphia
1. (20) Makai Lemon, wr, Southern Cal.
Pittsburgh
1. (21) Max Iheanachor, ot, Arizona State.
San Francisco
No selection.
Seattle
1. (32) Jadarian Price, rb, Notre Dame.
Tampa Bay
1. (15) Rueben Bain Jr., lb, Miami.
Tennessee
1. (4) Carnell Tate, wr, Ohio State.
1. (31) Keldric Faulk, de, Clemson.
Washington
1. (7) Sonny Styles, lb, Ohio State.
