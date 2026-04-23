NFL Team-by-Team Draft

The Associated Press

April 23, 2026, 11:11 PM

April 23-25

Arizona

1. (3) Jeremiyah Love, rb, Notre Dame.

Atlanta

No selection.

Baltimore

1. (14) Olaivavega Ioane, g, Penn State.

Buffalo

No selection.

Carolina

1. (19) Monroe Freeling, ot, Georgia.

Chicago

1. (25) Dillon Thieneman, s, Oregon.

Cincinnati

No selection.

Cleveland

1. (9) Spencer Fano, ot, Utah.

1. (24) KC Concepcion, wr, Texas A&M.

Dallas

1. (11) Caleb Downs, s, Ohio State.

1. (23) Malachi Lawrence, lb, UCF.

Denver

No selection.

Detroit

1. (17) Blake Miller, ot, Clemson.

Green Bay

No selection.

Houston

1. (26) Keylan Rutledge, g, Georgia Tech.

Indianapolis

No selection.

Jacksonville

No selection.

Kansas City

1. (6) Mansoor Delane, cb, LSU.

1. (29) Peter Woods, dt, Clemson.

Las Vegas

1. (1) Fernando Mendoza, qb, Indiana.

L.A. Chargers

1. (22) Akheem Mesidor, lb, Miami.

L.A. Rams

1. (13) Ty Simpson, qb, Alabama.

Miami

1. (12) Kadyn Proctor, ot, Alabama.

1. (27) Chris Johnson, cb, San Diego State.

Minnesota

1. (18) Caleb Banks, dt, Florida.

New England

1. (28) Caleb Lomu, ot, Utah.

New Orleans

1. (8) Jordyn Tyson, wr, Arizona State.

N.Y. Giants

1. (5) Arvell Reese, lb, Ohio State.

1.(10) Francis Mauigoa, ot, Miami. 1.

N.Y. Jets

1. (2) David Bailey, lb, Texas Tech.

1. (16) Kenyon Sadiq, te, Oregon.

1. (30) Omar Cooper Jr., wr, Indiana.

Philadelphia

1. (20) Makai Lemon, wr, Southern Cal.

Pittsburgh

1. (21) Max Iheanachor, ot, Arizona State.

San Francisco

No selection.

Seattle

1. (32) Jadarian Price, rb, Notre Dame.

Tampa Bay

1. (15) Rueben Bain Jr., lb, Miami.

Tennessee

1. (4) Carnell Tate, wr, Ohio State.

1. (31) Keldric Faulk, de, Clemson.

Washington

1. (7) Sonny Styles, lb, Ohio State.

