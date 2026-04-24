NFL Team-by-Team Draft

April 23-25
Arizona
1. (3) Jeremiyah Love, rb, Notre Dame.
2. (34) Chase Bisontis, g, Texas A&M.
3. (65) Carson Beck, qb, Miami.
Atlanta
2. (48) Avieon Terrell, cb, Clemson.
3. (79) Zachariah Branch, wr, Georgia.
Baltimore
1. (14) Olaivavega Ioane, g, Penn State.
2. (45) Zion Young, de, Missouri.
3. (80) Ja’Kobi Lane, wr, Southern Cal.
Buffalo
2. (35) T.J. Parker, de, Clemson.
2. (62) Davison Igbinosun, cb, Ohio State.
Carolina
1. (19) Monroe Freeling, ot, Georgia.
2. (49) Lee Hunter, dt, Texas Tech.
3. (83) Chris Brazzell II, wr, Tennessee.
Chicago
1. (25) Dillon Thieneman, s, Oregon.
2. (57) Logan Jones, c, Iowa.
3. (69) Sam Roush, te, Stanford.
3. (89) Zavion Thomas, wr, LSU.
Cincinnati
2. (41) Cashius Howell, de, Texas A&M.
3. (72) Tacario Davis, cb, Washington.
Cleveland
1. (9) Spencer Fano, ot, Utah.
1. (24) KC Concepcion, wr, Texas A&M.
2. (39) Denzel Boston, wr, Washington.
2. (58) Emmanuel McNeil-Warren, s, Toledo.
3. (86) Austin Barber, ot, Florida.
Dallas
1. (11) Caleb Downs, s, Ohio State.
1. (23) Malachi Lawrence, lb, UCF.
3. (92) Jaishawn Barham, de, Michigan.
Denver
3. (66) Tyler Onyedim, dt, Texas A&M.
Detroit
1. (17) Blake Miller, ot, Clemson.
2. (44) Derrick Moore, de, Michigan.
Green Bay
2. (52) Brandon Cisse, cb, South Carolina.
3. (77) Chris McClellan, dt, Missouri.
Houston
1. (26) Keylan Rutledge, g, Georgia Tech.
2. (36) Kayden McDonald, dt, Ohio State.
2. (59) Marlin Klein, te, Michigan.
Indianapolis
2. (53) CJ Allen, lb, Georgia.
3. (78) A.J. Haulcy, s, LSU.
Jacksonville
2. (56) Nate Boerkircher, te, Texas A&M.
3. (81) Albert Regis, dt, Texas A&M.
3. (88) Emmanuel Pregnon, g, Oregon.
3. (100) Jalen Huskey, cb, Maryland.
Kansas City
1. (6) Mansoor Delane, cb, LSU.
1. (29) Peter Woods, dt, Clemson.
2. (40) R Mason Thomas, de, Oklahoma.
Las Vegas
1. (1) Fernando Mendoza, qb, Indiana.
2. (38) Treydan Stukes, s, Arizona.
3. (67) Keyron Crawford, de, Auburn.
3. (91) Trey Zuhn III, c, Texas A&M.
L.A. Chargers
1. (22) Akheem Mesidor, lb, Miami.
2. (63) Jake Slaughter, c, Florida.
L.A. Rams
1. (13) Ty Simpson, qb, Alabama.
2. (61) Max Klare, te, Ohio State.
3. (93) Keagan Trost, ot, Missouri.
Miami
1. (12) Kadyn Proctor, ot, Alabama.
1. (27) Chris Johnson, cb, San Diego State.
2. (43) Jacob Rodriguez, lb, Texas Tech.
3. (75) Caleb Douglas, wr, Texas A&M.
3. (87) Will Kacmarek, te, Ohio State.
3. (94) Chris Bell, wr, Louisville.
Minnesota
1. (18) Caleb Banks, dt, Florida.
2. (51) Jake Golday, lb, Cincinnati.
3. (82) Domonique Orange, dt, Iowa State.
3. (97) Caleb Tiernan, ot, Northwestern.
3. (98) Jakobe Thomas, s, Miami.
New England
1. (28) Caleb Lomu, ot, Utah.
2. (55) Gabe Jacas, lb, Illinois.
3. (95) Eli Raridon, te, Notre Dame.
New Orleans
1. (8) Jordyn Tyson, wr, Arizona State.
2. (42) Christen Miller, dt, Georgia.
3. (73) Oscar Delp, te, Georgia.
N.Y. Giants
1. (5) Arvell Reese, lb, Ohio State.
1. (10) Francis Mauigoa, ot, Miami.
2. (37) Colton Hood, cb, Tennessee.
3. (74) Malachi Fields, wr, Notre Dame.
N.Y. Jets
1. (2) David Bailey, lb, Texas Tech.
1. (16) Kenyon Sadiq, te, Oregon.
1. (30) Omar Cooper Jr., wr, Indiana.
2. (50) D’Angelo Ponds, cb, Indiana.
Philadelphia
1. (20) Makai Lemon, wr, Southern Cal.
2. (54) Eli Stowers, te, Vanderbilt.
3. (68) Markel Bell, ot, Miami.
Pittsburgh
1. (21) Max Iheanachor, ot, Arizona State.
2. (47) Germie Bernard, wr, Alabama.
3. (76) Drew Allar, qb, Penn State.
3. (85) Daylen Everette, cb, Georgia.
3. (96) Gennings Dunker, g, Iowa.
San Francisco
2. (33) De’Zhaun Stribling, wr, Mississippi.
3. (70) Romello Height, de, Texas Tech.
3. (90) Kaelon Black, rb, Indiana.
Seattle
1. (32) Jadarian Price, rb, Notre Dame.
2. (64) Bud Clark, s, TCU.
3. (99) Julian Neal, cb, Arkansas.
Tampa Bay
1. (15) Rueben Bain Jr., lb, Miami.
2. (46) Josiah Trotter, lb, Missouri.
3. (84) Ted Hurst, wr, Georgia State.
Tennessee
1. (4) Carnell Tate, wr, Ohio State.
1. (31) Keldric Faulk, de, Clemson.
2. (60) Anthony Hill Jr., lb, Texas.
Washington
1. (7) Sonny Styles, lb, Ohio State.
2. (71) Antonio Williams, wr, Clemson.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.