2026 NFL Draft Selections

Thurday, April 23
First Round
1. Las Vegas, Fernando Mendoza, qb, Indiana.
2. N.Y. Jets, David Bailey, lb, Texas Tech.
3. Arizona, Jeremiyah Love, rb, Notre Dame.
4. Tennessee, Carnell Tate, wr, Ohio State.
5. N.Y. Giants, Arvell Reese, lb, Ohio State.
6. Kansas City (from Cleveland), Mansoor Delane, cb, LSU.
7. Washington, Sonny Styles, lb, Ohio State.
8. New Orleans, Jordyn Tyson, wr, Arizona State.
9. Cleveland (from Kansas City), Spencer Fano, ot, Utah.
10. N.Y. Giants (from Cincinnati), Francis Mauigoa, ot, Miami.
11. Dallas (from Miami), Caleb Downs, s, Ohio State.
12. Miami (from Dallas), Kadyn Proctor, ot, Alabama.
13. L.A. Rams (from Atlanta), Ty Simpson, qb, Alabama.
14. Baltimore, Olaivavega Ioane, g, Penn State.
15. Tampa Bay, Rueben Bain Jr., lb, Miami.
16. N.Y. Jets (from Indianapolis), Kenyon Sadiq, te, Oregon.
17. Detroit, Blake Miller, ot, Clemson.
18. Minnesota, Caleb Banks, dt, Florida.
19. Carolina, Monroe Freeling, ot, Georgia.
20. Philadelphia (from GB through DAL), Makai Lemon, wr, Southern Cal.
21. Pittsburgh, Max Iheanachor, ot, Arizona State.
22. L.A. Chargers, Akheem Mesidor, lb, Miami.
23. Dallas (from Philadelphia), Malachi Lawrence, lb, UCF.
24. Cleveland (from Jacksonville), KC Concepcion, wr, Texas A&M.
25. Chicago, Dillon Thieneman, s, Oregon.
26. Houston (from Buffalo), Keylan Rutledge, g, Georgia Tech.
27. Miami (from San Francisco), Chris Johnson, cb, San Diego State.
28. New England (from HOU through BUF), Caleb Lomu, ot, Utah.
29. Kansas City (from L.A. Rams), Peter Woods, dt, Clemson.
30. N.Y. Jets (from DEN through MIA and SF), Omar Cooper Jr., wr, Indiana.
31. Tennessee (from NE through BUF), Keldric Faulk, de, Clemson.
32. Seattle, Jadarian Price, rb, Notre Dame.
Friday, April 24
Second Round
33. San Francisco (from N.Y. Jets), De’Zhaun Stribling, wr, Mississippi.
34. Arizona, Chase Bisontis, g, Texas A&M.
35. Buffalo (from Tennessee), T.J. Parker, de, Clemson.
36. Houston (from Las Vegas), Kayden McDonald, dt, Ohio State.
37. N.Y. Giants, Colton Hood, cb, Tennessee.
38. Las Vegas (from WAS through HOU), Treydan Stukes, s, Arizona.
39. Cleveland, Denzel Boston, wr, Washington.
40. Kansas City, R Mason Thomas, de, Oklahoma.
41. Cincinnati, Cashius Howell, de, Texas A&M.
42. New Orleans, Christen Miller, dt, Georgia.
43. Miami, Jacob Rodriguez, lb, Texas Tech.
44. Detroit (from DAL through NYJ), Derrick Moore, de, Michigan.
45. Baltimore, Zion Young, de, Missouri.
46. Tampa Bay, Josiah Trotter, lb, Missouri.
47. Pittsburgh (from Indianapolis), Germie Bernard, wr, Alabama.
48. Atlanta, Avieon Terrell, cb, Clemson.
49. Carolina (from Minnesota), Lee Hunter, dt, Texas Tech.
50. N.Y. Jets (from Detroit), D’Angelo Ponds, cb, Indiana.
51. Minnesota, Jake Golday, lb, Cincinnati.
52. Green Bay, Brandon Cisse, cb, South Carolina.
53. Indianapolis (from Pittsburgh), CJ Allen, lb, Georgia.
54. Philadelphia, Eli Stowers, te, Vanderbilt.
55. New England (from L.A. Chargers), Gabe Jacas, lb, Illinois.
56. Jacksonville, Nate Boerkircher, te, Texas A&M.
57. Chicago, Logan Jones, c, Iowa.
58. Cleveland (from San Francisco), Emmanuel McNeil-Warren, s, Toledo.
59. Houston, Marlin Klein, te, Michigan.
60. Tennessee (from BUF through CHI), Anthony Hill Jr., lb, Texas.
61. L.A. Rams, Max Klare, te, Ohio State.
62. Buffalo (from Denver), Davison Igbinosun, cb, Ohio State.
63. L.A. Chargers (from New England), Jake Slaughter, c, Florida.
64. Seattle, Bud Clark, s, TCU.
Third Round
65. Arizona, Carson Beck, qb, Miami.
66. Denver, (from TEN through BUF), Tyler Onyedim, dt, Texas A&M.
67. Las Vegas, Keyron Crawford, de, Auburn.
68. Philadelphia (from N.Y. Jets), Markel Bell, ot, Miami.
69. Chicago (from NYG through HOU, BUF and TEN), Sam Roush, te, Stanford.
70. San Francisco (from Cleveland), Romello Height, de, Texas Tech.
71. Washington, Antonio Williams, wr, Clemson.
72. Cincinnati, Tacario Davis, cb, Washington.
73. New Orleans, Oscar Delp, te, Georgia.
74. N.Y. Giants (from KC through CLE), Malachi Fields, wr, Notre Dame.
75. Miami, Caleb Douglas, wr, Texas A&M.
76. Pittsburgh (from Dallas), Drew Allar, qb, Penn State.
77. Green Bay (from Tampa Bay), Chris McClellan, dt, Missouri.
78. Indianapolis, A.J. Haulcy, s, LSU.
79. Atlanta, Zachariah Branch, wr, Georgia.
80. Baltimore, Ja’Kobi Lane, wr, Southern Cal.
81. Jacksonville (from Detroit), Albert Regis, dt, Texas A&M.
82. Minnesota, Domonique Orange, dt, Iowa State.
83. Carolina, Chris Brazzell II, wr, Tennessee.
84. Tampa Bay (from Green Bay), Ted Hurst, wr, Georgia State.
85. Pittsburgh, Daylen Everette, cb, Georgia.
86. Cleveland (from L.A. Chargers), Austin Barber, ot, Florida.
87. Miami (from Philadelphia), Will Kacmarek, te, Ohio State.
88. Jacksonville, Emmanuel Pregnon, g, Oregon.
89. Chicago, Zavion Thomas, wr, LSU.
90. San Francisco (from HOU through MIA), Kaelon Black, rb, Indiana.
91. Las Vegas (from BUF through HOU), Trey Zuhn III, c, Texas A&M.
92. Dallas (from San Francisco), Jaishawn Barham, de, Michigan.
93. L.A. Rams, Keagan Trost, ot, Missouri.
94. Miami (from Denver), Chris Bell, wr, Louisville.
95. New England, Eli Raridon, te, Notre Dame.
96. Pittsburgh (from Seattle), Gennings Dunker, g, Iowa.
Compensatory Selections
97. Minnesota, Caleb Tiernan, ot, Northwestern.
98. Minnesota (from Philadelphia), Jakobe Thomas, s, Miami.
99. Seattle (from Pittsburgh), Julian Neal, cb, Arkansas.
100. Jacksonville (from Detroit), Jalen Huskey, cb, Maryland.
