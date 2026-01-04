NFL Inactive Report

The National Football League Inactive Report.
NEW ORLEANS SAINTS at ATLANTA FALCONS — NEW ORLEANS: S Ugo Amadi, QB Spencer Rattler, WR Chris Olave, RB Alvin Kamara, OL Xavier Truss, DT Bryan Bresee, DT Nathan Shepherd. ATLANTA: P Trenton Gill, S Ronnie Harrison, DL Brandon Dorlus, OL Michael Jerrell, WR Casey Washington, WR Malik Heath.
CLEVELAND BROWNS at CINCINNATI BENGALS — CLEVELAND: TE Harold Fannin Jr., T Jeremiah Byers, C Kingsley Eguakun, WR Jamari Thrash, TE David Njoku, DT Sam Kamara. CINCINNATI: QB Jake Browning, WR Charlie Jones, CB Josh Newton, S Daijahn Anthony, DE Joseph Ossai, TE Cam Grandy, DT Jordan Jefferson.
GREEN BAY PACKERS at MINNESOTA VIKINGS — GREEN BAY: QB Malik Willis, LB Quay Walker, RB Josh Jacobs, WR Dontayvion Wicks, S Xavier McKinney, OL Zach Tom, LB Edgerrin Cooper. MINNESOTA: WR Myles Price, QB John Wolford, CB Dwight McGlothern Jr., QB Brett Rypien, RB Aaron Jones Sr., T Walter Rouse, TE T.J. Hockenson.
DALLAS COWBOYS at NEW YORK GIANTS — DALLAS: LB DeMarvion Overshown, CB Shavon Revel, S Alijah Clark, DT Jay Toia, DT Perrion Winfrey. NEW YORK: S Jevón Holland, WR Ryan Miller, WR Jalin Hyatt, RB Dante Miller, OLB Caleb Murphy, TE Theo Johnson, QB Russell Wilson.
TENNESSEE TITANS at JACKSONVILLE JAGUARS — TENNESSEE: S Amani Hooker, OLB Arden Key, G Drew Moss, G Garrett Dellinger, T Brandon Crenshaw-Dickson, TE Gunnar Helm. JACKSONVILLE: CB Keith Taylor, OL Patrick Mekari, TE Hunter Long, TE Patrick Herbert, DL Emmanuel Ogbah, DT Maason Smith.
INDIANAPOLIS COLTS at HOUSTON TEXANS — INDIANAPOLIS: CB Sauce Gardner, DT Eric Johnson II, S Reuben Lowery III, TE Will Mallory, S George Odum, QB Philip Rivers. HOUSTON: CB Kamari Lassiter, WR Nico Collins, WR Braxton Berrios, QB Graham Mertz, RB Nick Chubb, LB Jamal Hill, T Trent Brown.
