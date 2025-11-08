Live Radio
Sports on TV for Sunday, Nov. 9

The Associated Press

November 8, 2025, 4:55 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Nov. 9

AUTO RACING

7:30 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: The Portugal Grand Prix, Algarve International Circuit, Portimao, Portugal

11:55 a.m.

ESPN2 — Formula 1: The MSC Cruises Sao Paulo Grand Prix, Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

ESPN — Indiana vs. Marquette, Chicago

2 p.m.

ESPN2 — Texas A&M at Oklahoma St.

4:30 p.m.

SECN — VMI at Missouri

6:30 p.m.

SECN — Southern Miss. at South Carolina

8:30 p.m.

ESPN — Washington at Baylor

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

2:30 p.m.

CBSSN — Gonzaga at Toledo

3 p.m.

ESPN — Southern Cal vs. NC State, Charlotte, N.C.

4:30 p.m.

FS1 — Florida St. at UConn

COLLEGE FIELD HOCKEY

Noon

BTN — Big Ten Tournament: Iowa vs. Northwestern, Championship, Bloomington, Ind.

COLLEGE SOCCER (MEN’S)

2 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Pittsburgh vs. California, Quarterfinal, Cary, N.C.

4 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: North Carolina vs. Virginia, Quarterfinal, Cary, N.C.

6 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Syracuse vs. NC State, Quarterfinal, Cary, N.C.

8 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: SMU vs. Stanford, Quarterfinal, Cary, N.C.

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

Noon

CBSSN — Patriot League Tournament: Army at Boston U., Championship

ESPNU — Atlantic Coast Tournament: Notre Dame vs. Stanford, Championship, Cary, N.C.

2 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: Michigan St. vs. Washington, Championship, St. Louis

ESPNU — American Athletic Tournament: Rice vs. UTSA, Championship, Lakewood Ranch, Fla.

2:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: LSU vs. Vanderbilt, Championship, Pensacola, Fla.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Virginia at Pittsburgh

4 p.m.

ESPN2 — Utah at Baylor

4:30 p.m.

BTN — Penn St. at Illinois

5 p.m.

ESPN — Tennessee at Kentucky

FIGURE SKATING

2 p.m.

NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 NHL Trophy, Osaka, Japan

GERMAN BASKETBALL LEAGUE

9 a.m.

NBATV — FC Bayern Munich vs. SC Rasta Vechta

GOLF

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: The World Wide Technology Championship, Final Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico

HORSE RACING

Noon

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

MINOR LEAGUE BASEBALL

8 p.m.

MLBN — 2025 Arizona Fall League Fall Stars Game: American League vs. National League, Scottsdale, Ariz.

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Tip-Off Tournament: Capital City at Long Island

NFL FOOTBALL

9:30 a.m.

NFLN — Atlanta vs. Indianapolis, Berlin

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: Buffalo at Miami, Cleveland at N.Y. Jets, New England at Tampa Bay, Jacksonville at Houston

FOX — Regional Coverage: N.Y. Giants at Chicago, Baltimore at Minnesota, New Orleans at Carolina

4:05 p.m.

CBS — Arizona at Seattle

4:25 p.m.

FOX — Regional Coverage: L.A. Rams at San Francisco OR Detroit at Washington

8:20 p.m.

NBC — Pittsburgh at L.A. Chargers

PEACOCK — Pittsburgh at L.A. Chargers

NHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — Chicago at Detroit

RUGBY (MEN’S)

4 p.m.

NBC — Autumn International: Scotland vs. New Zealand, Edinburgh, Scotland

SOCCER (MEN’S)

6:30 a.m.

CBSSN — Serie A: Sassuolo at Atalanta

8:15 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Portugal vs. Japan, Group B, Doha, Qatar

9 a.m.

USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Aston Villa

9:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Rangers at Dundee United

10:30 a.m.

FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Italy vs. South Africa, Group A, Doha, Qatar

11:30 a.m.

USA — English Premier League: Liverpool at Manchester City

5 p.m.

FS2 — Canadian Premier League Championship: Cavalry FC at Atletico Ottawa, Final

SOCCER (WOMEN’S)

12:30 p.m.

ABC — NWSL Playoff: NJ/NY at Kansas City, Quarterfinal

3 p.m.

ABC — NWSL Playoff: San Diego at Portland, Quarterfinal

TENNIS

5:30 a.m.

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

8 a.m.

TENNIS — Live ATP Finals: Singles Round Robin

Noon

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

2:30 p.m.

TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin

6 a.m. (Monday)

TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

