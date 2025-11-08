Sports on TV for Sunday, Nov. 9

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, Nov. 9
AUTO RACING
7:30 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: The Portugal Grand Prix, Algarve International Circuit, Portimao, Portugal
11:55 a.m.
ESPN2 — Formula 1: The MSC Cruises Sao Paulo Grand Prix, Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
ESPN — Indiana vs. Marquette, Chicago
2 p.m.
ESPN2 — Texas A&M at Oklahoma St.
4:30 p.m.
SECN — VMI at Missouri
6:30 p.m.
SECN — Southern Miss. at South Carolina
8:30 p.m.
ESPN — Washington at Baylor
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
2:30 p.m.
CBSSN — Gonzaga at Toledo
3 p.m.
ESPN — Southern Cal vs. NC State, Charlotte, N.C.
4:30 p.m.
FS1 — Florida St. at UConn
COLLEGE FIELD HOCKEY
Noon
BTN — Big Ten Tournament: Iowa vs. Northwestern, Championship, Bloomington, Ind.
COLLEGE SOCCER (MEN’S)
2 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Pittsburgh vs. California, Quarterfinal, Cary, N.C.
4 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: North Carolina vs. Virginia, Quarterfinal, Cary, N.C.
6 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Syracuse vs. NC State, Quarterfinal, Cary, N.C.
8 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: SMU vs. Stanford, Quarterfinal, Cary, N.C.
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
Noon
CBSSN — Patriot League Tournament: Army at Boston U., Championship
ESPNU — Atlantic Coast Tournament: Notre Dame vs. Stanford, Championship, Cary, N.C.
2 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: Michigan St. vs. Washington, Championship, St. Louis
ESPNU — American Athletic Tournament: Rice vs. UTSA, Championship, Lakewood Ranch, Fla.
2:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: LSU vs. Vanderbilt, Championship, Pensacola, Fla.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Virginia at Pittsburgh
4 p.m.
ESPN2 — Utah at Baylor
4:30 p.m.
BTN — Penn St. at Illinois
5 p.m.
ESPN — Tennessee at Kentucky
FIGURE SKATING
2 p.m.
NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 NHL Trophy, Osaka, Japan
GERMAN BASKETBALL LEAGUE
9 a.m.
NBATV — FC Bayern Munich vs. SC Rasta Vechta
GOLF
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: The World Wide Technology Championship, Final Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico
HORSE RACING
Noon
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
MINOR LEAGUE BASEBALL
8 p.m.
MLBN — 2025 Arizona Fall League Fall Stars Game: American League vs. National League, Scottsdale, Ariz.
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Tip-Off Tournament: Capital City at Long Island
NFL FOOTBALL
9:30 a.m.
NFLN — Atlanta vs. Indianapolis, Berlin
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Buffalo at Miami, Cleveland at N.Y. Jets, New England at Tampa Bay, Jacksonville at Houston
FOX — Regional Coverage: N.Y. Giants at Chicago, Baltimore at Minnesota, New Orleans at Carolina
4:05 p.m.
CBS — Arizona at Seattle
4:25 p.m.
FOX — Regional Coverage: L.A. Rams at San Francisco OR Detroit at Washington
8:20 p.m.
NBC — Pittsburgh at L.A. Chargers
PEACOCK — Pittsburgh at L.A. Chargers
NHL HOCKEY
1 p.m.
NHLN — Chicago at Detroit
RUGBY (MEN’S)
4 p.m.
NBC — Autumn International: Scotland vs. New Zealand, Edinburgh, Scotland
SOCCER (MEN’S)
6:30 a.m.
CBSSN — Serie A: Sassuolo at Atalanta
8:15 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Portugal vs. Japan, Group B, Doha, Qatar
9 a.m.
USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Aston Villa
9:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Rangers at Dundee United
10:30 a.m.
FS2 — 2025 FIFA U-17 Men’s World Cup Group Stage: Italy vs. South Africa, Group A, Doha, Qatar
11:30 a.m.
USA — English Premier League: Liverpool at Manchester City
5 p.m.
FS2 — Canadian Premier League Championship: Cavalry FC at Atletico Ottawa, Final
SOCCER (WOMEN’S)
12:30 p.m.
ABC — NWSL Playoff: NJ/NY at Kansas City, Quarterfinal
3 p.m.
ABC — NWSL Playoff: San Diego at Portland, Quarterfinal
TENNIS
5:30 a.m.
TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin
8 a.m.
TENNIS — Live ATP Finals: Singles Round Robin
Noon
TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin
2:30 p.m.
TENNIS — ATP Finals: Singles Round Robin
6 a.m. (Monday)
TENNIS — ATP Finals: Doubles Round Robin
_____
