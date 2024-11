NFL Inactive Report

New York (AP) — The National Football League Inactive Report. SAN FRANCISCO 49ERS at TAMPA BAY BUCCANEERS — SAN FRANCISCO:…

SAN FRANCISCO 49ERS at TAMPA BAY BUCCANEERS — SAN FRANCISCO: QB Joshua Dobbs, WR Chris Conley, DL Kevin Givens, OL Ben Bartch, CB Charvarius Ward, TE Brayden Wells. TAMPA BAY: WR Mike Evans, S Tykee Smith, OLB Jose Ramirez, LB Antonio Grier Jr., OL Royce Newman, TE Devin Culp, DL Earnest Brown IV.

DENVER BRONCOS at KANSAS CITY CHIEFS — DENVER: QB Zach Wilson, TE Greg Dulcich, S Keidron Smith, OL Calvin Throckmorton, OL Frank Crum, CB Kris Abrams-Draine, DL Eni Uwazurike. KANSAS CITY: WR JuJu Smith-Schuster, RB Clyde Edwards-Helaire, OL C.J. Hanson, T Ethan Driskell, DT Marlon Tuipulotu, DE Cameron Thomas.

PITTSBURGH STEELERS at WASHINGTON COMMANDERS — PITTSBURGH: QB Kyle Allen, WR Scott Miller, C.J. Henderson, LB Nick Herbig, OG Max Scharping. WASHINGTON: K Austin Seibert, RB Brian Robinson Jr., QB Jeff Driskel, S Darrick Forrest, CB Marshon Lattimore, LB Dominique Hampton, T Cornelius Lucas.

NEW ENGLAND PATRIOTS at CHICAGO BEARS — NEW ENGLAND: S Kyle Dugger, LB Christian Elliss, DE Yannick Ngakoue, DT Eric Johnson II, WR Tyquan Thornton, OL Tyrese Robinson, QB Joe Milton III. CHICAGO: OL Nate Davis, S Jaquan Brisker, OL Darnell Wright, OL Braxton Jones, OL Kiran Amegadjie, DL Darrell Taylor, LB Noah Sewell, DB Ameer Speed.

ATLANTA FALCONS at NEW ORLEANS SAINTS — ATLANTA: RB Jase McClellan, ILB JD Bertrand, ILB Rashaan Evans, DL Brandon Dorlus, OL Jovaughn Gwyn, OL Elijah Wilkinson, T Brandon Parker. NEW ORLEANS: WR Cedrick Wilson, CB Kool-Aid McKinstry, QB Spencer Rattler, RB Jamaal Williams, LB Jaylan Ford, G/C Lucas Patrick, DT Khristian Boyd.

MINNESOTA VIKINGS at JACKSONVILLE JAGUARS — MINNESOTA: QB Brett Rypien. CB Fabian Moreau, CN Dwight McGlothern, DL Levin Drake Rodriguez, C Dan Freeney, OT Walter Rouse. JACKSONVILLE: QB Trevor Lawrence, DE Myles Cole, OL Ezra Cleveland, DT Esezi Otomewo, DT Maason Smith

BUFFALO BILLS at INDIANAPOLIS COLTS — BUFFALO: WR Keon Coleman, WR Amari Cooper, WR K.J. Hamler, RB Reggie Gilliam, LB Edefuan Ulofoshio, OL Will Clapp. INDIANAPOLIS: DE Genard Avery, QB Sam Ehlinger, DT Adam Gotsis, WR Anthony Gould, S Darren Hall, WR Michael Pittman Jr.

