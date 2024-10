NFL Inactive Report

New York (AP) — NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. HOUSTON TEXANS at NEW ENGLAND PATRIOTS…

HOUSTON TEXANS at NEW ENGLAND PATRIOTS — HOUSTON: CB Kamari Lassiter, S Jimmie Ward, WR Robert Woods, G Nick Broeker, OLB Rashad Weaver. NEW ENGLAND: WR Javon Baker, LS Joe Cardona, DT Eric Johnson, G Layden Robinson, RB Rhamondre Stevenson, WR Tyquan Thornton.

ARIZONA CARDINALS at GREEN BAY PACKERS — ARIZONA: K Matt Prateer, CB Darren Hall, LB Victor Dimukeje, LB Xavier Thomas, TE Travis Vokolek. GREEN BAY: S Kitan Oladapo, DL Brenton Cox Jr., T Andre Dillard, T Travis Glover, TE John FitzPatrick, DL Devonte Wyatt.

INDIANAPOLIS COLTS at TENNESSEE TITANS — INDIANAPOLIS: DE Genard Avery, WR Anthony Gould, C Danny Pinter, QB Anthony Richardson, RB Jonathan Taylor. TENNESSEE: DT Keondre Coburn, OT Jaelyn Duncan, TE David Martin-Robinson, LB Caleb Murphy, TE Thomas Odukoya, LB James Williams.

CLEVELAND BROWNS at PHILADELPHIA EAGLES — CLEVELAND: S Grant Delpit, QB Dorian Thompson-Robinson, S Ronnie Hickman, C Ethan Pocic, LB Jordan Hicks, DT Quinton Jefferson, WR Jamari Thrash. PHILADELPHIA: QB Tanner McKee, CB Eli Ricks, OL Nick Gates, G/T Darian Kinnard, G Trevor Keegan, DT Byron Young.

TAMPA BAY BUCCANEERS at NEW ORLEANS — TAMPA BAY: C Graham Barton, S Christian Izien, WR Kameron Johnson, TE Devin Culp, WR Trey Palmer, RB Rachaad White. NEW ORLEANS: QB Derek Carr, TE Taysom Hill, LB Pete Werner, RB Kendre Miller, G/C Cesar Ruiz, Guard Lucas Patrick, DT Khristian Boyd.

WASHINGTON COMMANDERS at BALTIMORE RAVENS — WASHINGTON: RB Brian Robinson Jr., CB Emmanuel Forbes Jr., QB Jeff Driskel, S Tyler Owens, LB Dominique Hampton, DE Jamin Davis, G Chris Paul. BALTIMORE: LB Malik Harrison, DT Broderick Washington, OL Malaesala Aumavae-Laulu, OLB Adisa Isaac, C Nick Samac, WR Devontez Walker.

