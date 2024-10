NFL Inactive Report

New York (AP) — NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. NEW YORK JETS at MINNESOTA VIKINGS…

NEW YORK JETS at MINNESOTA VIKINGS — NEW YORK: T Morgan Moses, OL Max Mitchell, RB Israel Abanikanda, DE Braiden McGregor, WR Malchi Corley, CB Jarrick Bernard-Converse, LB CJ Mosley. MINNESOTA: WR Trishton Jackson, QB Brett Rypien, CB Fabian Moreau, CB Dwight McGlothern, DL Levi Drake Rodriguez, DL Jalen Redmond, T Walter Rouse.

