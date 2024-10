NFL Inactive Report

New York (AP) — NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. TAMPA BAY BUCCANEERS at ATLANTA FALCONS…

TAMPA BAY BUCCANEERS at ATLANTA FALCONS — TAMPA BAY: P Jake Camarda, TE Devin Culp, OT Luke Goedeke, DT Calijah Kancey, WR Jalen McMillan, WR Trey Palmer, S Antonie Winfield. ATLANTA: OL Elijah Wilkinson, DL Kentavius Street, DL Brandon Dorius, OL Brandon Parker, OL Jovaughn Gwyn, RB Jase McClellan, LB Troy Andersen.

