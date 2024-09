NFL Inactive Report

New York (AP) — NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. WASHINGTON COMMANDERS at CINCINNATI BENGALS —…

New York (AP) — NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

WASHINGTON COMMANDERS at CINCINNATI BENGALS — WASHINGTON: CB Emmanuel Forbes Jr., S Darrick Forrest, TE Colson Yankoff, LB Dominique Hampton, G Chris Paul, DE Clelin Ferrell, QB Sam Hartman (Emergency QB). CINCINNATI: WR Trenton Irwin, G Jaxson Kirkland, TE Tanner McLauchlan, TE Tanner Hudson, DT B.J. Hill, DT Sheldon Rankins.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.